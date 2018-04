Socialdemokratiet og regeringen er blevet enige om tildækningsforbud Regeringen er sammen med Socialdemokratiet blevet enige om, hvordan det såkaldte tildækningsforbud, der omfatter burka og niqab, skal skrues sammen. Lovforslaget forventes fremsat i næste uge.

Et reelt forbud mod burka og niqab er på vej i Danmark.

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet blevet enige om, hvordan et såkaldt 'tildækningsforbud', der omfatter tildækkede muslimske kvinder, skal skrues sammen. Det skriver Justitsministeren i en pressemeddelelse.

»Dansk Folkeparti har støttet lovforslaget fra begyndelsen, og jeg er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu også bakker op om forslaget, hvor vi sammen er blevet enige om at sætte fokus på indsatsen mod social kontrol i forbindelse med overtrædelser af et kommende tildækningsforbud«, lyder det fra Søren Pape Poulsen (K).

Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget i næste uge. Men der var i en længere periode tvivl om, hvorvidt regeringen kunne samle det nødvendige flertal, da Liberal Alliance valgte at fritstille sine medlemmer.

Liberal Alliance har 13 medlemmer i Folketinget. Fem af dem er ministre. Og de støtter forslaget. Men af de øvrige otte medlemmer vil kun en stemme for. Nemlig Henrik Dahl.

Men nu har Socialdemokratiet efter drøftelser med regeringen erklæret sig parat til at støtte op om forbuddet. Der var ellers længere tids tøven.

opdateres...