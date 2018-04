Konfirmand: »Gud passer på mig, så det skal nok gå det hele« Annika Attlmayr Fridberg har valgt at blive teenagedøbt og konfirmeret ligesom flere og flere unge på sin alder i København. Hun kan godt lide tanken om, at der er noget mellem himmel og jord til at hjælpe hende og til at give hende tryghed.

FOR ABONNENTER Bekymringsløshedsperlen. Det hedder en af de perler som konfirmanderne i Kristkirken på Vesterbro skal tale om til konfirmationsforberedelse i dag. De sidder samlet om et langt bord, hvor perler i alle farver funkler om kap med hinanden.