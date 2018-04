DSB vil overdække banegraven ved Aarhus H og opføre en ny bydel Men først skal Aarhus Kommune overbevises om, at det er en god ide.

En overdækning af banegraven fra Bruuns Bro til Frederiks Bro skal skabe en helt ny bydel i Aarhus. Sådan lyder DSBs planer i forbindelse med, at Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af jernbanenettet - herunder en elektrificering af Aarhus H.

TV2 Østjylland har fået indsigt i det projektforslag, der er blevet sendt til Aarhus Kommune.

Det er DSB Ejendomme, der via selskabet DSB Ejendomsudvikling A/S, ejer byggerettighederne over baneterrænet ved Aarhus H. DSB Ejendomme har undersøgt mulighederne for at lave en overdækning af banegraven, når man alligevel skal elektrificere banen. Samtidig har DSB Ejendomme lavet en aftale med MT Højgaard om projektet.

C.F. Møller har udarbejdet et forslag til, hvordan en overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro kan realiseres teknisk og økonomisk. Ifølge det projekt vil der både blive lavet et parkeringsdæk over baneterrænet og Værkmestergade. Oven på parkeringsdækket vil der blive etableret en ny bydel. Projektet indeholder i alt 110.000 etagemeter byggeret.

Den nye bebyggelse vil i overvejende grad være karrébebyggelser i op til seks etager. Derudover vil der tre-fire steder være bebyggelse, der bliver højere. Bydelen vil være bilfri.

Næste skridt bliver at få Aarhus Kommune med på ideen. Aarhus Kommune ejer de potentielle byggerettigheder over Værkmestergade, som det er nødvendigt at inddrage i projektet. Aarhus Kommunes andel af byggerettigheder på projektet er dermed på 20 procent af de samlede byggeretter, der opstår ved overdækning af banegraven. TV2 Østjylland vil fredag indhente kommentarer fra de implicerede parter.

Foto: C. F. Møllers Tegnestue En gåtur ad Hallsti bliver også en ganske anden oplevelse, ifald DSB får ja til at bygge oven på banegraven i det indre Aarhus.