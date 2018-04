74-årig bilist fik hjertestop og kørte ind i hus - blev genoplivet af to betjente

En 74-årig mand fra Biersted-området i Nordjylland kan takke to politibetjente for i første omgang at overleve en trafikulykke.

Det skriver TV2 Nord.

Den 74-årige fik et hjertestop, mens han sad bag rattet i sin bil. Det førte til, at han kørte ind i et hus på Borgergade i Biersted.

Politiet fik anmeldelsen klokken 8.39 fredag morgen, og en patruljebil med to betjente var få minutter efter fremme på ulykkesstedet.

Da ambulancen stadig ikke var nået frem, måtte betjentene yde hjerte-lungeredning på manden.

»Da ambulancen var nået frem, overtog de behandlingen. Ambulancefolkene sagde, at betjentenes genoplivning er årsagen til, at manden højst sandsynligt overlever«, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi til TV2 Nord.

Den 74-årige blev kørt på sygehuset til yderligere undersøgelser.

ritzau