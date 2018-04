Unge savner en snak om livets store spørgsmål Flere unge københavnere vælger dåben til i deres teenageår for at kunne blive konfirmerede. Det aktive valg handler om meget mere end fest og gaver.

Nutidens 13-15 årige savner et sted, hvor de kan tale om livets store spørgsmål, og derfor vælger de konfirmationen til. Handler det ikke bare om overdådig fest og gaveregn? Nej er svaret, hvis du spørger leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen.

Han forklarer, at konfirmationsforberedelsen er et rum, hvor der er plads til dybere samtaler om eksistentielle spørgsmål. Og de samtaler vil de unge gerne have.

»De unge søger et sted at have en dannelsessamtale, hvor man taler om liv og død og om tro og håb. Konfirmationsforberedelsen er måske det sidste sted, hvor der er en åben samtale uden klare svar, fordi folkeskolen er blevet så målorienteret, og i det er dannelsessamtalen gået tabt«, siger Finn Andsbjerg Larsen og understreger, at det ikke er en kritik af lærerne, men af systemet og fokus på målbar undervisning.

Det kan være en del af forklaringen på, hvorfor antallet af unge mennesker, der bliver teenagedøbt i forbindelse med deres konfirmation, er voksende i Københavns Stift. I 2016 blev 285 døbt som teenagere, mens der i 2012 var 227, der blev døbt i forbindelse med konfirmationen.

Færre forældre vælger at lade deres børn døbe som små, og det efterlader flere teenagere med et valg om både konfirmation og dåb. Konfirmationen er det første store valg af betydning i de unges liv, og de forholder sig ret åbent til religion, forklarer Søren Østergaard, ungdomsforsker og leder af Center for Ungdomsstudier på Københavns Universitet.

Mine konfirmander lægger vægt på, at de tror på Gud i form af, at der er noget, der bærer sandheden og giver livet mening Mette Gramstrup, præst

Generelt er tendensen, at konfirmationsraten i hele landet er relativt konstant til trods for, at medlemstallet i folkekirken falder, ligesom dåbstallet også gør.

»Det religiøse fylder mere i de unges liv i dag, fordi de i højere grad er sammen med andre, der har en anden religiøs holdning. Det betyder, at de københavnske børn skal tage mere stilling end unge, der vokser op i dele af landet med knap så religiøs mangfoldighed«, siger Søren Østergaard.

De unge vælger religionen til

De, der vælger dåb og konfirmation til, gør det ikke på grund af gaver og fest, men fordi det er vigtigt for dem at tage et selvstændigt valg, mener Søren Østergaard. Han påpeger, at der i dag ikke er forskel på størrelsen af fest og gaver mellem konfirmation og nonfirmation. De unge vælger altså at bruge mange timer i kirken, fordi de tager et aktivt valg og vælger religionen til.

»Det er det første personlige valg, hvor man som ung kan begynde at definere sig selv, og konfirmationen kan for dem være en meningsfyldt del af det at finde ud af, hvem de selv er«, siger Søren Østergaard.

Det genkender præst i Kristkirken på Vesterbro, Mette Gramstrup. Hun har de seneste år døbt mange af sine konfirmander som teenagere - i år gælder det for 19 af de 86, hun skal konfirmere i foråret. For hendes kommende konfirmander handler valget om troen på Gud og en kristen tilgang til livet.