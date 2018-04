100.000 dag til dag-breve er ramt: Rygeforbud og turen til frokostpausen har udløst poststrejke Omkring 100.000 breve er foreløbigt forsinket. Pakker, gods og andre breve bliver leveret.

100.000 breve, som skulle have været leveret fra dag til dag af PostNord til og fra Østdanmark, bliver forsinket.

Det er konsekvensen af, at medarbejdere på PostNords terminal i Taastrup har nedlagt arbejdet i sent i aftes.

Postbude og pakkebude er dog på gaden i dag for at omdele pakker, gods og breve, som ikke er sendt som såkaldte quickbreve. Også i Østdanmark.

Arbejdsnedlæggelsen er således begrænset til terminalen i Taastrup, oplyser PostNord i en pressemeddelelse.

Tillidsmand Karina Sørensen oplyser, at hendes kolleger er utilfredse med en række fysiske arbejdsforhold på terminalen i Taastrup.

Det drejer sig om problemer med indeklimaet, og om tiden, som medarbejderne skal bruge på at bevæge sig til og fra spisefaciliteter i selvbetalte pauser. Og så drejer det sig om utilfredshed med nye rygeregler på arbejdspladsen, som betyder, at medarbejderne skal udenfor matriklen for at ryge.

Dialogen er i gang

Der er dog gang i en »god dialog«, vurderer hun.

»Vi skal have fundet nogle løsninger, og det forventer vi kan ske hurtigt«, siger hun.

Derfor forventer hun også, at hendes kolleger vil genoptage arbejdet, når de møder ind i eftermiddag.

Fra ledelsen er meldingen klar: Medarbejderne skal komme tilbage på arbejde hurtigst muligt.

»Det er en stærkt utilfredsstillende situation, og på vores kunders vegne er vi kede af, at de rammes af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i Taastrup. Vi opfordrer terminal-medarbejerne til at komme tilbage i arbejde hurtigst muligt, så alle brevene i Østdanmark igen kan blive sorteret«, siger HR-chef i PostNord, Hans Erik Lindkvist.