Fagforeningsformand: Vi bliver nødt til at kigge på, om den danske model har spillet fallit Den danske model, der bygger på aftaler i stedet for lovgivning, er under beskydning. Modellen giver arbejdsgiverne for meget magt, mener FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Er den danske model død og begravet?

»Nej, men når vi ser på det offentlige arbejdsmarked, er der nogle problemer. Der er en asymmetri i magtforholdet, hvor staten og kommunerne tjener penge, når der er konflikt, mens lønmodtagerne bare taber løn. På det private arbejdsmarked taber lønmodtagerne også løn, men arbejdsgiverne taber også konkurrenceevne, salg af produkter osv.«.

Er modellen ekstraordinært presset i de nuværende forhandlinger?

»Det bliver meget tydeligt i de nuværende forhandlinger, at den offentlige sektors version af den danske model ikke lever op til forventningerne. Vi bliver nødt til at kigge på, om den danske model i den offentlige sektor har spillet fallit, og om den skal justeres«.

Strejke, lockout og regeringsindgreb har altid været en naturlig del af den danske model. Hvorfor er det nu blevet et problem?

»Staten er blevet meget aggressiv i deres lockout. Det er et nyt våben, der bliver brugt meget voldsomt. Det blev for alvor taget i brug under lærerlockouten i 2013. Det gør man naturligvis for at sætte modparten under pres, men du får også handlingslammet et samfundet. Nu er vi måske igen på vej ud i en storkonflikt, og det vil være uholdbart, hvis man skal lukke en konflikt med endnu et lovindgreb«.

Men arbejdsgiverne siger selv, at de netop bruger lockout for ikke at handlingslamme samfundet og gøre en konflikt så kort som muligt?

»Asymmetrien bliver meget tydelig dér, netop fordi arbejdsgiverne sparer penge ved en lockout, og de kan derfor sætte meget mere på spil. Styrkeforholdet er ikke lige i den offentlige sektor. Arbejdsgivernes våben på det offentlige er meget stærkere end lønmodtagernes, og det betyder, at lønmodtagerne kan have tabt på forhånd«.

Det er også en del af den danske model at tage ansvar. Er det ikke bare det, politikerne gør?

»Det vil de nok hævde, hvis man spørger dem. Men der ligger også meget ideologi i forhandlingerne. Det var tydeligt under lærerforhandlingerne tilbage i 2013. Politisk ville man gerne lave en skolereform, og for at man økonomisk kunne finde midler til det, blev det afgørende, at man skar i lærernes vilkår«.

Mener du på linje med Anders Bondo, at det var aftalt spil, da regeringen greb ind i lærerlockouten i 2013?

»Det var aftalt spil. Dengang sagde jeg også, at den danske model havde nogle udfordringer i den offentlige sektor, og at asymmetrien mellem arbejdstager og arbejdsgiver slet ikke kan sammenlignes med den symmetri, der er på det private arbejdsmarked. Og vi så også i 2008, hvor arbejdsgiverne forsøgte at tømme BUPL og sygeplejerskernes strejkekasser ved at køre en meget udmagrende konflikt«.

Tror du også, at Sophie Løhde sidder klar med en færdigtrykt drejebog?

»Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, hun havde et ret stramt mandat i starten. Derfor ville de ikke udlevere nogle papirer overhovedet. Men det er klart, at der er nogle ønsker. Og der er måske endda ønske om ikke at imødekomme lønmodtagernes krav. Der er en stram styring, og de tre arbejdsgivere koordinerer meget tæt, og der er også grænser for, hvad kommuner og regioner kan gøre, uden at det er koordineret med staten. Men jeg tror ikke, at Sophie Løhde er et ondt menneske med en sort drejebog. Der er en vis fleksibilitet i hende, den er bare ikke stor nok på nuværende tidspunkt«.

Spillereglerne i den danske model har ikke ændret sig. Hvad er det, der gør forhandlingerne mere komplekse i 2018?

»I dag bliver overenskomstforhandlingerne brugt som styringsværktøj af regering og kommuner. Vi så det med folkeskolereformen, og det indgreb, der var i 2013, at overenskomstforhandlingerne blev brugt i et politisk projekt. Vi kan se, at de resultatlønskontrakter, der er for Moderniseringsstyrelsens direktør, at han bliver aflønnet efter, hvor god han er til at få overenskomsterne ned på et niveau, som ligger langt fra det, vi ønsker. På den måde bruger arbejdsgiverne overenskomsterne styringsmæssigt på en helt ny måde«.