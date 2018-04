Topforhandlere går på weekend uden nye møder i kalenderen, men holder øje med mailbakken

Som sagerne står fredag eftermiddag, er der ikke udsigt til, at topforhandlerne skal møde op til nye drøftelser i overenskomstforhandlingerne i weekenden.

Forligsinstitutionen oplyser, at der ikke er indkaldt til nye møder hverken for parterne i stat, regioner eller kommuner.

»Vi er ikke indkaldt. Men vi er forberedt på, at det kan ske med kort varsel«, siger topforhandler for kommunerne Michael Ziegler.

»Så alle aftaler i min kalender er med forbehold. De kan blive aflyst med kort varsel, hvis forligsmanden indkalder«, siger Michael Ziegler, der er borgmester i Høje Taastrup (K) og formand for Løn- og Personaleudvalget i kommunernes forening KL.

Også Grete Christensen, topforhandler for de ansatte i regionerne, og Flemming Vinther, topforhandler for de statsansatte, bekræfter, at de ikke har nye møder i kalenderen i Forligsinstitutionen.

Flemming Vinther er også forberedt på, at en mødeindkaldelse kan komme med kort varsel.

»Den bold ligger fuldt og helt hos forligsmanden. Hun indkalder, hvis hun har behov, og hun har nok en klar forventning om, at vi følger pænt med i vores mailbakke«, siger Flemming Vinther.

ritzau