byudvikling Nu prøver de igen at bygge en rigtig by i Høje-Taastrup Det skulle have været Storkøbenhavns nye centrum. Med ny hovedbanegård, højhuse samt indbyggere og arbejdspladser som i en by større end Esbjerg. De store planer fra 60’erne endte imidlertid med en station, en kolos af et indkøbs-center og noget bebyggelse, som hverken er by eller land. Men nu rumler det igen i Høje-Taastrup.

Vi skruer tiden tilbage til første halvdel af 1960’erne. København havde på det tidspunkt længe været fyldt op. 678.072 mennesker boede der i 1965 i hovedstaden inden for kommunegrænsen – i dag er indbyggertallet til sammenligning 70.000 mindre. Og der var dengang ganske enkelt ikke flere arealer tilbage, hvor byen kunne vokse.

Der var kort sagt og i bogstavelig forstand brug for at tænke ud af boksen. At tænke stort. Og det blev der så sandelig også.

Den fremtidige vækst i hovedstadsregionen skulle, besluttede statens planlæggere, altovervejende ske i og omkring tre regionale centre: I Lyngby nord for København. I Hundige syd for København. Og på Vestegnen i Høje-Taastrup, fremgik det af en regionsplan fra 1963.

Høje-Taastrup var på det tidspunkt ... nærmest ingenting. En lille landsby i Taastrup Kommune, som lå tæt ved jernbanen mellem København og Roskilde. Kommunen var i øvrigt dengang ikke større, end at dens administration kunne håndteres af små 50 mennesker, hvoraf de fem var teknikere.

Høje-Taastrups absolut eneste claim to fame var, at Roskilde-freden i 1658, hvor Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge, blev forhandlet på plads i landsbyens præstegård, inden den blev underskrevet i Roskilde. Men landsbyens manglende berømmelse skulle der, med de nye planer, rådes bod på.

Der skulle bygges en helt ny by i Høje-Taastrup. Med en ny hovedbanegård, hvor alle fjerntog til København skulle standse og passagererne fragtes videre ind til den gamle hovedbanegård med S-tog. Der skulle bygges et butikscenter af, efter danske forhold, nærmest ufattelige dimensioner. Helt udbygget skulle centret have et samlet etageareal på 300.000 m2, hvilket svarer til 75 pænt store supermarkeder i Føtex/Kvickly-klassen, og have plads til 8.000 parkerede biler.

»Og så skulle der gøres plads til 80.000 nye indbyggere og 80.000 arbejdspladser. Det er altså en stor by. Større end Esbjerg«, siger Klaus Torsbjerg Møller. Han er udviklingschef i Høje-Taastrup Kommune, hvor han har været ansat siden 1981. Før han blev udviklingschef for 14-15 år siden, var han chef for kommunens teknik- og miljøafdeling. Han kender om nogen historien om det moderne Høje-Taastrup.

»Du må standse mig, hvis jeg kommer for godt i gang. Ellers kan jeg blive ved i dagevis«, siger han og smiler.

Staten leverede ikke varen

Vi sidder på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune. Det blev bygget i begyndelsen af 1980'erne som en understregning af, at tyngden i kommunen nu var flyttet fra det gamle Taastrup til det nye Høje-Taastrup.

Hvordan var det dengang, spørger jeg, var staten enerådig, når det drejede sig om den overordnede planlægning, eller blev kommunerne taget i ed?

»Det var i høj grad staten, der bestemte, hvad der skulle ske i Høje-Taastrup. Kommunen havde ikke rigtig noget at sige«, fortæller Klaus Torsbjerg Møller.

På det tidspunkt hed borgmesteren Flemming Jensen, og han var konservativ. Han syntes derfor, at det var en udmærket ide, at tre lokale håndværkskonsortier, som med statens regionsplan havde fået færten af en god forretning, opkøbte et par gårde i nærheden af den kommende station – som staten jo havde stillet i udsigt ville blive bygget lige om lidt.

Men de lokale håndværkere havde trods alt ikke økonomiske muskler til at løfte en opgave i denne størrelsesorden. Derfor blev en række større spillere, blandt andre benzinselskabet Esso, Skandinavisk Motor Compagni og et par pengeinstitutter, inviteret med indenfor. Der blev stiftet et kommanditselskab, som i samarbejde med kommunen udarbejdede en plan for, hvordan første etape af den store plan skulle realiseres. Med et indkøbscenter, boliger og en godsbanegård, som skulle knytte an til den kommende nye hovedbanegård.

Der var, kort sagt, rigtig mange bolde i luften. Staten havde, som led i en såkaldt 'egnsplan' lovet – ikke guld og grønne skove, men, foruden opførelse af den nye banegård, også udflytning af en række institutioner og kontorer, der kunne være med til at sparke udviklingen i gang. Blandt andet var en ny afdeling af Københavns Universitet i spil til at blive placeret i Høje-Taastrup.

Der var dem, som var betænkelige ved, om staten nu også ville og kunne leverer varen. I et interview i tidsskriftet 'Danske praktiserende arkitekter' i 1965 blev borgmester Flemming Jensen spurgt:

»Høje-Tåstrup-projektet er dels afhængig af privat kapital og dels af, at etapeplanerne for København gennemføres (herunder udflytningen af institutioner, red.). Er det ikke lidt usikre ting at bygge på i øjeblikket?«.

Til det svarede borgmesteren blandt andet:

»Jeg føler mig helt sikker på, at man med hensyn til egnsplanen vil holde, hvad man har krævet og lovet«.

Det skulle imidlertid hurtigt vise sig, at Flemming Jensens tro på statens gode vilje blev gjort temmelig meget til skamme i de kommende år. Kommanditselskabet og kommunen kunne blot se til, mens en masse statslige funktioner blev udflyttet til alle mulige andre steder end til Høje-Taastrup. For eksempel endte udbygningen af Københavns Universitet som bekendt med et nyt universitet i Roskilde, RUC, mens Dansk Olie og Naturgas' (DONG) nye hovedkvarter blev placeret i Hørsholm. Og byggeriet af den nye banegård blev hele tiden udsat. I det hele taget var tiden præget af, at samarbejdet og koordinationen mellem de overordnede myndigheder og kommunerne ikke var den bedste.

Kommanditselskabet arbejdede dog ufortrødent videre og fremlagde i 1969 nye og reviderede planer for det nye storcenter, som skulle være intet mindre end 'Europas største kommercielle center', omgivet af enorme parkeringsarealer og brede boulevarder. I de første planer havde det store indkøbscenter været placeret helt tæt på den kommende banegård. Men fordi DSB og staten slæbte på fødderne og hele tiden udskød byggeriet, endte den nye centerplan med at være temmelig ensidigt fokuseret på, at de kommende kunder ville komme kørende i bil.

»Det var bilismen, der styrede. Arealerne til de boulevarder, der skulle ligge på siden af centret – Hveen Boulevard, Blekinge Boulevard og Skåne Boulevard – blev udlagt til ikke mindre en 12 vejbaner hver – altså seks i hver retning. Det viser bare, hvor vildt mange biler, man forventede skulle køre til og fra området, når det hele engang var fuldt udbygget«, siger Klaus Torsbjerg Møller.

Arealudlægget til veje var dimensioneret til en kapacitet på 7.500 biler i timen. Hvilket er cirka fem gange mere, end der i dag i gennemsnit kører personbiler over Storebæltsbroen hver time. Det var meningen, at boulevarderne med tiden skulle forbindes til en ny Ring 5-motorvej, som i parentes bemærket heller ikke blev til noget.

»Det var de store byer i USA, der var planlæggernes ideal. Det var der, inspirationen kom fra«, siger Klaus Torsbjerg Møller.

I 1972 gik de private investorer så i gang med at bygge centret, som kom til at hedde City 2 – fordi det stadig var tanken, at Høje-Taastrup skulle være Storkøbenhavns nye city. Det enorme byggeri stod færdigt i 1975. Fornuftigt nok nøjedes man i første omgang med at anlægge fire – to i hver retning – af de 12 vejbaner, der var gjort plads til på boulevarderne langs centrets sider. Mellem vejbanerne blev der anlagt jordvolde og plantet til med græs og træer.

Klaus Torsbjerg Møller viser et luftfoto af centret fra 1976. Det ligger, omgivet af marker og gårde, helt for sig selv og 3-400 meter fra jernbanen. Som en gigantisk flyvende tallerken, der er landet midt i ingenting.

Store folkelige protester

Nu springer vi så nogle år frem i tiden, til 1977. Staten og DSB havde endelig besluttet sig for, at S-toget skulle forlænges fra Taastrup til Høje-Taastrup og den nye banegård bygges.

Høje-Taastrup Kommune udskrev en arkitektkonkurrence om banegården og en ny bydel, som skulle ligge på arealerne mellem banegraven og Blekinge Boulevard.

Udgangspunktet for konkurrencen var, at man ønskede et opgør med 50'erne og 60'ernes funktionsopdelte byplanlægning, hvor boliger blev placeret i boligområder og arbejdspladser i erhvervsområder. Boligbyggerierne Tingbjerg og Høje Gladsaxe og erhvervsområdet Hersted Industripark i Glostrup er eksempler på, hvordan byplanlæggerne tænkte i de to årtier.

Derfor blev der i konkurrencematerialet for den nye Høje Taastrup-bydel efterspurgt »... en helhedsløsning af en integreret city- og centerbebyggelse, der dels rummer en ny banegård under projektering, dels en passende blanding af butikker, kontorer, boliger og offentlige institutioner«, som der stod i fagbladet 'Arkitekten'.

Men nu kom en ny aktør, som ikke hidtil havde ladet høre fra sig, på banen: Folket.

Det var allerede begyndt at rumle nogle år tidligere. Mange borgere i Taastrup Kommune havde svært ved at se de store fordele ved indkøbsmastodonten City 2. Man havde placeret centret på afstand af den kollektive trafik og ensidigt satset på kunder i bil, og de økonomiske bagmænd havde fået det offentlige til at betale for de grotesk overdimensionerede vejanlæg.

Det var blevet stillet i udsigt, at centeret skulle rumme flere kulturelle tilbud, men det eneste, de lokale fik, var en biograf. Den offentlige service i centret var begrænset til en filial af det lokale posthus. City 2 blev af kritikerne set alene som et lavprisvarehus, der stjal kunder fra kommunens små forretninger og forringede det lokale serviceniveau.

I det hele taget tændte borgerne helt af på de futuristiske planer for en spritny kæmpestor bydel og flere motorveje og brede boulevarder.

»Folk ville ikke have en miniudgave af New York. Det var alt for voldsomt. De ville ikke have 12 styks 25-etagers højhuse«, siger Klaus Torsbjerg Møller.

Det ville kommunalpolitikerne faktisk heller ikke. Og arkitektkonkurrencen blev da også udskrevet på et grundlag, som var betydeligt mere beskedent end den oprindelige plan. Alligevel smittede den folkelige vrede af på vinderprojektet, som var tegnet af Aalborg-arkitekten Jacob Blegvad, og som blev offentliggjort i februar 1978.

Det var få måneder inden kommunalvalget, hvor en lokalliste med modstandere af centerprojektet kom ind med fire pladser i byrådet. Modstanden voksede hen over sommeren, 13.000 borgere skrev under på en protest, og den endelige vedtagelse måtte udskydes i flere omgange. Men i oktober 1978 blev projektet så endelig stemt igennem af et flertal i byrådet.

I 1986 åbnede den nye banegård for S-tog og regionaltog, og fjerntogene kom med to år efter. Også Jacob Blegvads bydel med de gule mursten og sorte skiffertage i såkaldt 'neorationalistisk' stil stod færdig. Og i samme periode flyttede en række større arbejdspladser, blandt andre Post Giro og Telestyrelsen, ind i området.