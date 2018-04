Politiet: Skyderier i Albertslund er kamp om hashmarked Seks skudepisoder siden mandag skyldes en kamp om hashmarkedet. To personer er ramt, men er uden for livsfare.

De mange skyderier i Albertslund den seneste uge skyldes formentlig et opgør om det lokale hashmarked.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Det er vores vurdering, at de gentagne skyderier grundes i et opgør i det lokale kriminelle miljø i Albertslund. Det er vores indtryk, at det handler om hashmarkedet«, udtaler chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Siden natten til mandag har der været seks skudepisoder i området, og to personer er blevet ramt. Ingen af dem skulle dog være i livsfare.

Senest blev der fredag morgen ved 04-tiden skudt flere gange mod et hus i Oksens Kvarter. Politiet modtog først kort efter klokken 09.00 en anmeldelse om skyderiet, hvor ingen kom til skade.

Nattens skyderi skete dermed kort tid efter et skyderi torsdag aften.

Her modtog politiet omkring klokken 23 en anmeldelse om skud affyret på adressen Bækgården 7. Her blev en 23-årig mand ramt flere gange på tæt hold. Hans tilstand bliver fredag beskrevet som alvorlig, men stabil.

To gerningsmænd iført mørkt tøj blev set flygte fra skyderiet på Bækgården på samme knallert.

Tirsdag eftermiddag blev en tilfældig fodgænger ramt i benet af skud på Albertslundvej, da der blev skudt mod en bil.

Et hus på Tranehusene 4 er tilsyneladende centralt i konflikten. Tre nætter i træk - natten til mandag, tirsdag og onsdag - blev der affyret skud mod huset.

Selv om der var personer til stede i huset, blev ingen ramt.

I forbindelse med skyderierne har politiet frem til 1. maj indført visitationszone i dele af Albertslund Kommune.

Der er ligeledes blevet opstillet en mobil politistation, hvor borgere kan henvende sig. Den er fredag opstillet på Bækgården.

»Vi står i en alvorlig og usædvanlig situation. Vi arbejder i døgndrift på at bringe skyderierne til ophør og opretholde trygheden i området«, siger Knud Stadsgaard i pressemeddelelsen.

Tilsyneladende er politiet så småt ved at få hul på sagen.

Torsdag blev en ung mand varetægtsfængslet i to uger, sigtet for trusler i forbindelse med sagen.

ritzau