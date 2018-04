Køer har faktisk følelser – er det i orden at spise bøf? En britisk økologisk kvægbonde, Rosamund Young, har udgivet en anmelderrost bog om køers hemmelige følelsesliv. For køer er lige så forskellige som mennesker, mener hun, efter mange år i deres selskab. Vi tester et par af hendes påstande.

Vi kan godt snakke sammen«.

Landmand Per Thomasen stikker sin næve hen til en af de sorte muler. Koen snuser ivrigt til hans hånd.

»Men det bliver jo ikke til meget mere kommunikation end det her«, siger han, idet koen slikker hans fingre med en stor rosa tunge.

De øvrige knap 200 sort- og hvidbrogede køer i stalden står side om side og gumler – tilsyneladende tålmodigt. Enkelte har lagt sig i halmen i båsene, mens andre bruger ophængte børster til at klø sig på ryggen med. En enkelt står med forbenene oppe af en væg og kigger ud over markerne.

Per Thomasen klør en ko i panden.

Hvad tror du, at den føler?

»Den tænker vist kun på mad«, smiler han skævt.

Det lyder måske underligt, at en økologisk landmand med hundreder af malkekvæg og fem ansatte tager sig tid til at tale om køernes følelser. Men anledningen er den britiske bog, ’The Secret Lifes of Cows’, som nu udkommer på dansk under titlen ’Hvad køer ved om livet’. Bogen har fået rosende ord med fra anmeldere fra flere store britiske aviser, i Times kom den ligefrem på listen over sidste års bedste bøger om natur, mens Financial Times anmelder kaldte den en »lille klassiker«.

Bogen er en anekdotisk beskrivelse af hverdagen på en økologisk gård i det sydlige England. Her er historien om en ko, som driller en landbrugsmedhjælper ved altid at tage hans hue og smide den ned i høet, om to kalve, der bliver født næsten samtidig og bliver uadskillelige venner. Og om en ko, som bærer nag, og er tre år om at tilgive landmanden, at hun blev adskilt fra sin kalv i en periode, mens kalven var syg.

Bogens forfatter hedder Rosamund Young. Eller det vil sige, selv mener hun snarere, at hun er køernes ghostwriter, har hun fortalt.

Hun er i 60’erne og driver gården The Kite’s Nest Farm, hvor hun er vokset op med økologi, langt tid før ordet blev alment kendt. I dag har hun godt 100 køer, som udelukkende lever af græs, fordi det er dyrenes natur, og fordi det giver det bedste kød.

Youngs erfaring er, at køerne er lige så forskellige som mennesker, og hendes filosofi er derfor, at de skal behandles som individer. Hun beskriver, hvordan køerne hver har en personlighed – en er følsom, en er sky, en tredje frembrusende og en fjerde aggressiv. Køerne har følelser og indbyrdes livslange venskaber. De kan være stolte, taknemmelige eller betænksomme, og de kommunikerer med deres mennesker.

Alle køer på gården har navne og kælenavne. Her er Blue Devil, Black Hat og Donald. Og koen Harriet, som kommer til at hedder Fat Hat, da hun bliver i vældig god stand. Hun får senere en kalv, som får navnet Fat Hat II.

Netop Fat Hat II må aflives på grund af bughindebetændelse. »Før hun døde, havde hun med et beslutsomt og intenst blik bedt min mor om at tage sig af hendes nye kalv. Det lovede min mor, og Fat Hat II forstod det«, skriver Young.

Bogen udkom første gang i 2003, men levede et stille liv, indtil den sidste år blev genopdaget og genudgivet. Siden er den blevet oversat til 20 sprog. Den er blevet set som et slagkraftigt argument mod industrielt landbrug, hvor køerne ifølge Young går i så store flokke, at deres naturlige instinkter undertrykkes, og deres individualitet overses. Young forsøger at »rehumanisere« kvæg i en tid, hvor gårde er blevet til pengestyrede fabrikker, som det hedder i The Times.

Bogen vil få dig til at se helt anderledes på umælende køer på marken, og helt anderledes på bøffen på din tallerken, som en anmelder – frit oversat – bemærkede det. Og i omtalen af bogen står, at køerne måske kan lære os noget om livet.

Køer elsker vaner

Per Thomasen på gården Bækkestoft trækker lidt på smilebåndet ved den beskrivelse.

»Jeg tror ikke, at køer tænker særlig konstruktivt. De er vanedyr og vil bare have det, sådan som det plejer at være«, siger han og ryster næsten lidt undskyldende på hovedet.

Men selv om Per Thomasen er mere tilbageholdende i sine beskrivelser end Rosamund Young, har han faktisk observeret nogle af de samme ting, som hun.

»De kan jo føle frygt. Og de kan knytte sig til deres kalv og til os mennesker. Det er også tydeligt at se, at de kan føle glæde, når de lukkes ud på græs«, siger Per Thomasen og forklarer, at økologiske køer skal være ude hver dag i sommerhalvåret.

Han kan også beskrive, at dyrene husker dyrlægen, hvis han skal behandle dem og kommer to dage i træk. Eller hvis Per Thomasen må binde en ko fast for at få den til at lægge sig i en bås om natten.

»Så kan den også huske det og går væk næste dag, hvis jeg nærmer mig«.

Per Thomasen forklarer, at de forsøger at gøre alt på samme måde hver dag, fordi en ny medhjælper eller bare et skift fra en blå til en rød spand får køerne til at være tilbageholdende, eksempelvis når de skal malkes.

Selv om Per Thomasens køer ikke har navne, men »nummerplader«, som han kalder de gule mærker i deres ører, så er han ikke i tvivl om, at hans dyr trives. De sidste 20 år, hvor han har drevet gården økologisk, er den mængde mælk, køerne giver fordoblet.

»En ko, jeg skal leve af, er en ko, som har det godt. En ko giver ikke så meget mælk, hvis den mistrives eller er stresset«, siger han.

Videnskaben finder også følelser

Men hvad siger videnskaben, er kvæg ikke så umælende, som vi tror? Lene Munksgaard er professor på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet og forsker i stress og adfærd hos kvæg. Hun har ikke læst Rosamund Youngs bog, men hun vil gerne læse den. For selv om Young fortæller i anekdoter, kan der godt være noget sandt i det, forklarer Lene Munksgaard.

»Vi ved med ret stor sikkerhed, at kvæg har følelser. Vi ved ikke, om det er på nøjagtig samme måde som hos mennesker, men vi ved, at de kan føle smerte, ubehag og sandsynligvis også glæde og tilfredshed. Nervesystemet, som er med til at udløse følelser, er meget ens hos alle pattedyr«, forklarer hun.

Faktisk mener hun, at enhver, som har arbejdet med dyr, vil have observeret store individuelle forskelle.

»Der er forskel på, hvor aggressive de er, hvor sociale de er, og hvor mange interaktioner de har med andre dyr. Der kan også være store individuelle forskelle på, hvordan de reagerer over for mennesker«.

Netop nu er Lene Munksgaard i gang med et forskningsprojekt, som handler om at karakterisere køer ud fra deres adfærd og individuelle forskelle for at give kunne dem en optimal foderration og forudse risikoen for sygdom.

Hun forklarer, at der også er forskningsresultater, som bakker op om Youngs oplevelse af, at køerne har livretter, altså at de har præferencer for et slags foder frem for et andet.

Andre ting sætter Lene Munksgaard spørgsmålstegn ved. Young citerer et biodynamisk magasin for, at køer har mistet 30 procent af deres hjernekapacitet, fordi de ikke har bevæget sig i det fri, og hverken magasinet eller undersøgelsen er Lene Munksgaard bekendt. Hun tvivler også på, at en ko kan bære nag, som Young beskriver, for hun mener ikke, at køer kan ræsonnere på den måde.

Lene Munksgaard tror heller ikke, at køer danner venskaber, som kan sammenlignes med menneskers venskaber.

»Vi skal passe på, at vi ikke trækker den for langt, så vi disneyfiserer det hele«.

Hun forklarer, at der faktisk er forskning, som viser, at to kalve, som går i samme boks, vil holde sig i nærheden af hinanden, når de slippes løs.

»Men at kalde det venskab er nok for meget. Det handler snarere om, at det evolutionært var noget, som sikrede deres overlevelse«.