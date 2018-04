Sket i ugen: Et lille skridt for Mette Bock ...

Det skulle være en religiøs åbenbaring at besøge verdensrummet. Tænk at opleve vores lille blå planet stå op, ligesom Apollo 8 gjorde for snart 50 år siden, da astronauterne tog det guddommelige billede.

Ingen medieudspil, ingen Facebook-skandaler, ingen truende handelskrige mellem USA og Kina, ingen tildækningsforbud eller grusomme ubådssager. Kun lyden af stilhed og synet af en pulserende klode flere hundrede kilometer væk.

Hvem der bare havde været om bord på Falcon 9-raketten, der i mandags forlod Cape Canaveral i Florida og satte snuden mod Den Internationale Rumstation? Men der var kun plads til højteknologisk isenkram fra DTU Space og Terma.

I skrivende stund går alt efter planen med det danskledede ASIM-observatorium, og i Houston melder vores egen astronaut Andreas Mogensen ikke om problemer. Det er ham, der styrer slaget i kontrolrummet og kommunikerer med sine gamle kolleger oppe i sardindåsen.

Inden for de nærmeste dage skulle ASIM gerne begynde observationen af røntgenglimt og kæmpelyn i 100 kilometers højde og give forskerne ny viden om klima og vejr.

Om danmarkshistoriens dyreste rumprojekt også er i stand til at tage billeder af begivenheder nede på jorden, er mere usikkert. I hvert fald i overskyet vejr. Og under alle omstændigheder nåede raketten for sent frem til at forevige tordenstøvlen i Torinos aftenluft.

Ugens ubetinget smukkeste øjeblik var under kvartfinalen i Champions League, da en højt svævende Ronaldo saksesparkede bolden i mål. Selv hjemmepublikum for Juventus måtte rejse sig i respekt og klappe af Real Madrids selvfede centerforward.

På med syvmilestøvlerne

Nu er ikke sikkert, at alle bryder sig om fodbold, endsige har råd til den dyre tv-pakke, der inkluderer Champions League-kampene på TV3+. Men vi kan lige godt vænne os til tanken: fremtiden tilhører de kommercielle medier med dertil hørende reklameafbrydelser.

Kulturminister Mette Bock markerede Liberal Alliances forestående 10 års jubilæum ved at give public service-stationerne en ordentlig omgang med sin ideologiske nedbrydningskugle. Eller som hun stolt sagde ved præsentationen af sit revolutionerende medieudspil:

»Vi tager et syvmileskridt i balancen mellem statsejede og private medier«.

Det er en gammel nyhed, at Danmarks Radio må holde for med en nedskæring på 20 procent de næste fem år, så statsradiofonien bliver »et slankt fyrtårn« i stedet for en »bred mastodont«. Nogen bombe var det heller ikke, at regeringen gerne vil sælge 40 procent af TV2.

Til gengæld havde de færreste set komme, at Radio24syv står til at bløde godt en tredjedel af sine licenskroner. Egentlig troede jeg, planen mest gik ud på at flytte alle kanalens københavneroriginaler til Jylland, hvilket i praksis nok er det samme som at lukke stationen.

Men nu ser det om muligt endnu sværere ud for det festlige alternativ til P1, der står bag programmer som ’Den korte weekendavis’ og ’Bearnaise er Dyrenes Konge’. Radio24syv må sætte sin lid til, at Dansk Folkeparti kommer Per Stig Møllers opfindelse til undsætning ved de politiske forhandlinger om medieforliget.

Alternativt kan radiokanalen skaffe sig nogle reklameindtægter eller søge regeringens nye public service-pulje med 220 millioner kroner i kassen til privatproduceret kvalitetsindhold.

Måske var det også noget for Facebook, hvis aktier tog sig et ordentlig dyk efter afsløringen af Cambridge Analyticas misbrug af 50 millioner intetanende brugeres data.

Nu viser tallet sig snarere at være 87 millioner, hvilket kun gør behovet for genopfinde sig selv endnu større for Mark Zuckerbergs globale platform for fnidder og fake news.

Om skandalen får de knap to milliarder brugere af Facebook til at slette deres profil, er tvivlsomt. Herhjemme spurgte Ritzau 1.110 tilfældige, om de havde tænkt sig at tage konsekvensen af påvirkningskampagnen under det amerikanske præsidentvalg. Kun hver femte siger, at de har overvejet det.

Hvorfor forlade vennerne på det sociale medie, hvis oplysningerne alligevel bliver gemt et sted i cyberspace til glæde for annoncørerne? Selv om Mark Zuckerberg lover bod og bedring, kan folks digitale fodspor garanteret trylles frem igen.

Det er det, PET kalder for en ’logisk sletning’ – et nyt begreb, vi lærte i den forløbne uge, der kort fortalt betyder at flytte oplysninger fra ét arkiv til et andet.

Faktisk behøver man end ikke være medlem af Facebook for at have indtil flere profiler, hvilket tidligere forsvarschef Peter Bartram har erfaret på den hårde måde. Andre opretter dem, og det hjælper intet at klage til techgiganten:

»Jeg er irriteret og fortørnet over, at mit navn skal misbruges på den måde«, sagde eksgeneralen i Jylland-Posten.