Eksplosionsfare lukkede del af indkøbscenter Den nordlige del af indkøbscenter i Greve var lørdag formiddag afspærret. En Føtex-forretning måtte evakueres.

En del af indkøbscentret Greve Centret syd for København blev evakueret og afspærret lørdag morgen.

Blandt andet blev en Føtex-forretning i centret tømt for kunder og personale.

Afspærringen måtte opretholdes i to timer, før der var kontrol over situationen.

Evakueringen skyldtes eksplosionsfare i en bil med en gasflaske. Bilen stod parkeret ved den nordlige del af centret, oplyste Midt- og Vestsjællands Politi.

Der var tale om en håndværkerbil, som var brudt i brand.

»Det er i forbindelse med noget svejsearbejde, at der går ild i bilen, hvor der ligger en gasflaske«, siger vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Der blev slået alarm, og brandvæsenets indsatsleder vurderede, at der var eksplosionsfare og behov for at afspærre området.

Politi og redningsberedskab arbejdede i området, og borgerne blev opfordret til at holde sig på afstand.

Kort efter klokken 11 lørdag formiddag oplyser politiet, at situationen på stedet er under kontrol, og at eksplosionsfaren er overstået.

Gasflasken er blevet fjernet fra håndværkerbilen, og afspærringen er ophævet. Dermed kan de evakuerede og andre igen få adgang til centrets butikker.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der betragter sagen som et hændeligt uheld.

ritzau