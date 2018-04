Opsang fra Vestager: De gamle partier må genopfinde sig selv Ifølge Margrethe Vestager står Europas gamle partier overfor enorme udfordringer og identitære kriser grundet de europæiske landes higen efter noget, som er alt andet end gammelt.

»Når vælgerne stemmer, som de gør, bliver man jo som parti nødt til at genopfinde sig selv.«

Fra sin plads i Europa-kommissionen i Bruxelles skuer Margrethe Vestager ud over et Europa, som får de fleste af hendes politisk ligesindede til at gyse. Hvad sker der dog i Ungarn, som går til valg i dag og efter al sandsynlighed genvælger Orban? I Italien, som lige har været til valg? I Frankrig, hvor Marine Le Pen nåede til anden runde og hvad med Geert Wilders og hans hollandske Frihedsparti? Eller græske venstreorienterede Syriza, som stadig sidder ved magten efter at have slået de gamle partier.

»Tingene er jo helt åbenlyst i opbrud og så må man jo finde ud af hvilken retning, man vil trække hen imod i stedet for at sige: Det går nok galt«, siger Margrethe Vestager, som fylder 50 år på fredag og står på sin karrieres absolutte top som noget så usexet som konkurrencekommissær.

»Folk vil ikke have det, de er blevet præsenteret for i årtier. De vil noget andet og så er det da godt, at de stemmer på noget andet.«

»Det skal man da tage bestik af det og i stedet for at tro, at folk er blevet fascister eller noget andet skrækkeligt, må man jo finde ud af, hvad der foregår. Jeg tror, at fravalget af gammelpartierne handler om et tilvalg af noget, der virker klarere.«

»Det ærgerlige er bare, hvis man som vælger kun kan vælge mellem en højre- og en venstrepopulist. Som stiller sig op og siger: ”Det er synd for dig og det er udlændingenes skyld.”«

»I Frankrig stillede Macron sig så op i midten og sagde: I har ret i, at vi skal gøre tingene anderledes og vi starter hos os selv.«

»Der er også centrum-alternativer i Holland og i Spanien, hvor Ciudadanos står virkelig godt med Albert Rivera i spidsen.«

»Han er lidt det samme som Macron. Relativt ung og med mod på livet uden at være overkæk«, siger Vestager.

»Det er en kæmpeudfordring for de gamle partier. Men de er nødt til at finde ud af, hvordan de bliver relevante, når vælgerne vil noget andet.«

»Og det nytter ikke at snakke, vælgerne efterlyser handling. Det er det, de nye partier lover. Handling. Deres problem er så bare, at det er svært at levere. For alting tager tid.«

Det har Vestager mærket på egen krop, da hun i 2007 overtog stafetten hos et noget samspilsramt Radikale Venstre.