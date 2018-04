Miljøordfører skal stå i spidsen for naturforening Miljøordfører trækker sig fra Folketinget for at blive ny præsident for landets største grønne forening.

Det bliver 39-årige Maria Reumert Gjerding, der fremover skal stå i spidsen for Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Lokalformænd fra foreningen med 130.000 medlemmer har lørdag valgt den hidtidige klima- og miljøordfører for Enhedslisten som foreningens nye præsident.

Maria Reumert Gjerding afløser Ella Maria Bisschop-Larsen, der har stået i spidsen for Danmarks største grønne forening i 12 år.

Der var to kandidater til posten som ny præsident. Ud over Maria Reumert Gjerding var det naturvejleder Rune Kjærgaard Lange, Kolding.

Ud af 186 delegerede stemte 134 for valget af Maria Reumert Gjerding som ny præsident, oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

Trækker sig fra Folketinget

Maria Reumert Gjerding er uddannet fra RUC i miljøplanlægning, og før hun blev ordfører var hun miljø- og landbrugsrådgiver for Enhedslisten.

Med valget som præsident trækker hun sig samtidig fra posten som folketingsmedlem.

»Jeg har været vanvittig glad for at være i Folketinget, men jeg har aldrig lagt skjul på, at det, der driver mig, er den grønne dagsorden«.

»Jeg tror, at jeg kan gøre en rigtig stor forskel som præsident for DN, men jeg kommer da til at savne alle kollegerne i folketingsgruppen og på Christiansborg«, siger Maria Reumert Gjerding til Ritzau.

Hun afløses i Folketinget af sin suppleant, Øjvind Vilsholm, byrådsmedlem i Furesø.

Gjerding ser ikke sin politiske fortid som en hæmsko for sit nye hverv som DN-præsident, tværtimod.

»Jeg tror helt entydigt, at det er en fordel. Jeg har gode relationer til samtlige Folketingets partier, især de grønne ordførere«, siger hun.

Maria Reumert Gjerding vil blandt andet arbejde for at skabe større synlighed om foreningens arbejde.

Hun vil også kæmpe for at sikre foreningens ret til at rejse fredningssager.

Denne ret er dog på det seneste blevet udfordret af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Ordførere fra disse partier har stillet spørgsmålstegn ved, om foreningen bør blive ved med at have den særlige ret.

»Det er det ubetinget vigtigste instrument til at beskytte naturen. DN har rejst langt hovedparten af de fredningssager, der har sikret, at vi har nogle af de mest fantastiske naturområder«, siger hun.

Det er sjette gang i foreningens 106-årige historie, at der har været kampvalg om den øverste post.

ritzau