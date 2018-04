Anklager: Alle må have vidst at rejse var bestikkelse

Da en it-chef fra Region Sjælland, en it-direktør i Rigspolitiet, to tidligere ansatte i it-virksomheden Atea samt en ansat i samme selskab i 2014 tog på en ekstravagant tur til Dubai i 2014, kunne ingen af dem være i tvivl om, at den ikke var lovlig.

Det siger specialanklager Jørn Thostrup fra Bagmandspolitiet under sin procedure i den store bestikkelsessag mod syv tiltalte i Retten i Glostrup søndag, hvor alle tiltalte nægter sig skyldige.

»Det er vores opfattelse, at der ikke skete noget som helst fagligt på turen til Dubai 2014. Ingen faglig diskussion under turen kan berettige en tur til Dubai«, siger Jørn Thostrup.

»Alt var udgifter af privat karakter, inklusive billetter til Formel 1«.

Turen kostede over 80.000 kroner per deltager og blev taget fra en konto med regionens penge hos Atea.

For at rejsen skulle være i orden skal den enten have haft et fagligt indhold, der berettigede den, eller også skulle den være betalt frivilligt af Region Sjælland.

Anklageren fremlagde dokumentation via mails om, hvordan turen udsprang af en julehilsen mellem to af de tiltalte.

Her diskuterede de eventuelle rejsemål og aktiviteter. Alle bærer præg af, at det var maden og hotellerne, ikke det faglige, der var i fokus.

Samtidig bliver rejsen i flere mails beskrevet som ferie. Region Sjællands daværende it-driftschef skrev eksempelvis i emnefeltet i en e-mail: Forslag til Ferie med Drengene.

Anklagemyndigheden mener heller ikke, at nogen af de anklagede kan have troet, at Region Sjælland frivilligt betalte for turen.

»Anklagemyndigheden finder intet i sagen, der kunne give nogen det indtryk, at regionen skulle have flottet sig med en luksusrejse til Dubai.

»Al sund fornuft taler imod, at de tiltalte kunne tro dette, siger Jørn Thostrup.

Turen langt uden for det, der vil være normalt for tjenesterejser. Den ene deltager havde ikke arbejdet for regionen i to år, da han var skiftet til Rigspolitiet.

Derudover er turen i mails beskrevet som noget, der skete 'under radaren', og flere af de anklagede har ændret forklaring siden deres grundlovsforhør.

»Det er klart, at deltagerne vidste, at det ikke var en legal gave, siger Jørn Thostrup.

