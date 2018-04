Anklager: Dyre restaurantbesøg var ekstravagante og bestikkelse

Anklagerne i den store bestikkelsessag mod tidligere ansatte i it-virksomheden Atea og tidligere chefer i Region Sjælland har de store ord fremme, når det gælder en stribe restaurantbesøg, firmaet inviterede de offentlige kunder på.

De anklagede har da også været på en tour de force ud i dyre restauranter i og omkring København.

»Der har været drøftet noget fagligt på disse restaurantbesøg, der er betalt af Atea«.

»Der er snævre grænser for, hvad man som offentligt ansat må modtage. Og det må ikke være luksuriøst«, siger anklager Alexander Dzogov.

Anklagerne lægger ikke bare vægt på, at ægtefæller flere gange har været inviteret med, men også, at prisniveauet har ligget langt over, hvad der var inden for reglerne i regionen.

Vin til mere end 1.000 kroner

De tidligere it-chefer med indflydelse på offentligt indkøb i Region Sjælland har - sammen med forskellige salgschefer i Atea - blandt andet været på The Paul, Geranium, Søllerød Kro og Røde Cottage.

»Det er vores opfattelse, at middagen er en gave – smøring om man vil – af den tidligere it.-chef (navn udeladt red.)«

»Selvom der har været tjenstlige samtaler under middagen, så er rammerne ikke rimelige«.

»Der bliver drukket vin til mere end 1000 kroner flasken. Det er ekstravagant og langt mere, end man må«.

»Samlet må man bare konstatere, at middagen har en karakter, man som offentlig ansat ikke må deltage i«, sagde Alexander Dzogov om besøget på The Paul.

Samme ord gik igen om de andre restaurantbesøg.

Specielt middagen på Geranium, en af Københavns dyreste restauranter, fik flere ord med på vejen.

»Der bliver spist og drukket for 20.000 kroner«.

»Det er ekstravagant og langt ud over, hvad der er tilladt. Det strider direkte imod regionens retningslinjer, hvis der er et element af luksus«, sagde anklageren.

Han understregede samtidigt, at alle de deltagende var opmærksomme på, hvilken restaurant, der skulle besøges. Og at en af de anklagede - en tidligere it-direktør i Region Sjælland - selv havde været med til at lave regionens retningslinjer for, hvad der var tilladt.

»Det er bestikkelse af offentligt ansatte«, konkluderede Dzogov efter gennemgangen af besøget på Geranium.

ritzau