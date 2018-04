Fire tidligere ansatte i Aarhus Kommune får erstatning og syv en beklagelse

Fire tidligere medarbejdere i Teknik og Miljøafdelingen i Aarhus Kommune skal have erstatning, mens syv skal have en beklagelse for krænkelser.

Det anbefaler Kammeradvokaten og advokatfirmaet Poul Schmith ifølge Aarhus Stiftstidende på baggrund af en undersøgelse af 22 personalesager i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek (V), oplyser i en pressemeddelelse, at han agter at følge Kammeradvokatens anbefalinger.

»Jeg synes, at konklusionen er alvorlig, fordi Kammeradvokaten anbefaler, at der skal udbetales godtgørelse til fire tidligere medarbejdere, samt at der bør gives en skriftlig beklagelse til yderligere ni medarbejdere«.

»Kammeradvokaten kommer med en række anbefalinger til, hvordan sagerne skal løses i forhold til de tidligere medarbejdere, og dem ønsker jeg at følge, siger han.

Undersøgelsen af forholdene i Aarhus Kommunes Natur og Vejservice er den tredje af sin slags, skriver Aarhus Stiftstidende.

De to første førte til fyringen og politianmeldelsen af den daværende chef for Natur og Vejservice Claus Pedersen.

Den daværende direktør i Teknik og Miljø Erik Jespersen og den daværende chef for Center for Miljø og Energi Claus Nickelsen blev ligeledes fyret.

Nu er 22 omstridte personalesager med fyringer og fejlagtige sanktioner blevet undersøgt af Kammeradvokaten og advokatfirmaet Poul Schmith.

De anbefaler, at der i fire tilfælde udbetales erstatning, mens der i syv tilfælde skal gives beklagelser til den forurettede.

To af sagerne er forældede, mens der ikke gøres mere i ni. Én af klagerne har undervejs i undersøgelsen valgt at trække sig.

Undersøgelsen blev igangsat af Aarhus Byråd i juni, skriver Aarhus Stiftstidende.

ritzau