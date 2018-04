Dronningens gravplads er tæt på at være færdig

For 15 år siden begyndte dronning Margrethe og den danske kunster og billedhugger Bjørn Nørgaard at diskutere, hvordan monarkens gravmæle skulle se ud for eftertiden.

Efter leverancer onsdag og torsdag i sidste uge er dronningens gravplads ifølge BT nu tæt på at være færdig.

De sidste dele af glassarkofagen, hvorunder dronning Margrethe skal ligge, når hun er gået bort, er blevet leveret til Roskilde Domkirke, der er Danmarks kongelige gravkirke.

Det oplyser administrationsleder ved Roskilde Domsogn Lars Bang Petersen til BT.

Leverancerne inkluderede sarkofagens tonstunge glaspartier og den bronzestøbning, der skal pryde sarkofagens top.

»Vi har måttet lukke kirken nogle gange i forbindelse med arbejdet. Vi har dækket gulvet af, for at arbejdet ikke skulle skade resten af kirken«.

»En gaffeltruck har kørt rundt derinde for at få de tonstunge kasser med glaspartierne på plads, siger Lars Bang Petersen til BT.

Nu er det tid til at lægge sidste hånd på opførelsen af gravmælet.

»Det er svært at sige præcis, hvornår det er færdigt. Men der mangler ikke meget nu. Det er meget tæt på«, siger Lars Bang Petersen.

De sidste dele til glassarkofagen er blevet leveret via lastbil til Roskilde Domkirke fra glasstøberiet Lhotsky Studio i Tjekkiet, hvor mindesmærket er blevet bygget.

ritzau