Politi har formodning om identiteten på mumificeret lig

Der ser ikke umiddelbart ud til at ligge en forbrydelse bag 'en stærkt mumificeret person', der fik politiet til at rykke ud mandag aften i Glostrup.

Undersøgelserne viser, at det er en ældre herre, fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm.

»Som det ser ud nu med de undersøgelser, vi har foretaget, er der umiddelbart intet, der tyder på, at der er tale om en forbrydelse«.

»Vi tror godt, vi ved, hvem han er«, siger vagtchefen ved 22-tiden.

Men han oplyser, at sagen hører hjemme i en anden politikreds. Derfor ønsker han ikke at kommentere yderligere på omstændighederne.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet kort før klokken 17 mandag. Det var fra en privatperson, der gjorde et mærkværdigt fund.

»Han tror, at det muligvis er en dukke og muligvis en død person, men han er ikke sikker«.

»Derfor sender han et billede ind til os. Med det samme vurderer vi, at det er noget, vi skal kigge på«, lød det tidligere fra vagtchefen.

Personen lå i en område mellem en parkeringsplads og et hus.

Liget ser ud til at have ligget på stedet i meget lang tid. Han blev fundet for bunden af en kraftig hæk, som ikke er lige til at se foden af.

Politiet havde kort før klokken 21 både hundefolk og efterforskere til stede i området, der var afspærret.

Brian Holm vil ikke komme nærmere ind på, hvor længe personen har ligget i hækken.

Men spurgt til, hvad det betyder, at en person er mumificeret, lød svaret tidligere:

»Det betyder, at man har ligget der så længe, at huden er tørret så meget ind, at man har fået blotlagt dele af kraniet«.

ritzau