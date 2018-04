Anklaget for folkedrab: Dansk-rwander skal udleveres

DE DANSKE RWANDA-SAGER

Flere gange tidligere har dansk politi undersøgt sager mod personer, der har været mistænkt for at have deltaget i folkedrabet i Rwanda.

I 2013 sagde Højesteret god for udlevering af en tidligere skoleinspektør, Emanuel M., der i Danmark boede ved Kirke Sonnerup. Han blev beskyldt for at have haft en ledende rolle i en massakre på flere tusinde tutsier. Han var varetægtsfængslet i Danmark i godt to år. Sagen i Rwanda er endnu ikke afgjort.

I 2006 blev Sylvére A. varetægtsfængslet i godt et år for drab på en mistanke om drab på 25 tutsier. Sagen blev opgivet. Han rejste til Sverige og sad her fængslet i tre år, før han fik lov at rejse tilbage til Danmark.

I 2005 var danske politifolk i Rwanda for at skaffe beviser mod et parlamentsmedlem, der var flygtet til Danmark. Han var mistænkt for mishandling af tre personer. Han døde, inden sagen kom for retten.

I 2000 blev Innocent S., tidligere kaptajn i Rwandas hær, anholdt i Skjern, fængslet og senere udleveret til FN's tribunal for folkedrabet. Han blev idømt fængsel i 15 år for at være medskyldig for drabet på premierminister Agathe Uwilingiyimana og for drabene på ti belgiske FN-soldater.

Kilder: Ritzau, anklagemyndigheden.

