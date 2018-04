Forkynder der fordømmer homoseksuelle nægtes indrejse

Listen over religiøse forkyndere, der ikke må rejse ind i Danmark, tæller nu 14 mænd.

Den australskfødte Shady al-Suleiman er tilføjet til den nationale liste over navngivne udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at rejse ind i Danmark af hensyn til den offentlige orden.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet på dets hjemmeside.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) glæder sig på sin Facebook-profil over, at listen er udvidet.

»Her til morgen er endnu en hadprædikant blevet sat på listen over mennesker, der er nægtet adgang til Danmark. Det drejer sig om Shady al-Suleiman, der fra i dag ikke vil blive lukket ind, så han kan prædike sit had her i landet«, skriver hun.

»Danmark er det første land i verden med en hadprædikantliste som denne, men jeg håber, at flere lande vil lade sig inspirere til at gøre det samme«.

Den nationale sanktionsliste blev første gang offentliggjort den 2. maj 2017 og er siden hen blevet udvidet til i dag at omfatte 14 personer.

Shady al-Suleiman er religiøs forkynder og har blandt andet skabt overskrifter i Australien, efter han i 2013 i en video har fordømt homoseksualitet og sagt, at det bringer sygdomme som hiv og aids.

Udtalelsen har fået den australske premierminister, Malmcolm Turnbull, til at nægte at mødes med forkynderen, skriver ABC News.

Listen over ekstreme forkyndere, som ikke kan komme ind i Danmark, blev i foråret 2016 aftalt mellem Venstre-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative.

