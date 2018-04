Bandemedlem siger, at han skulle hente grillkylling - endte med at skyde mod tilfældige personer En skæv parkering og et efterfølgende skænderi endte på en septembernat sidste år angiveligt i et skuddrama, hvor en tilfældig cyklist blev ramt. I dag begyndte retssagen mod et mangeårigt bandemedlem, der er tiltalt for at have skudt flere gange mod tilfældige personer den nat på Nørrebro.

Med en pistol i hånden skjult på ryggen bevæger en mand sig op ad Nørrebrogade. Klokken er et om natten, og han er vred.

Tidligere på dagen ville han hente grillkylling, men han endte i et skænderi over en skæv parkering. Han genkendte flere af dem, han mundhuggedes med - de har butikker på Nørrebro, og nu vil han hævne sig.

Han trækker pistolen frem og skyder mod deres butikker. Flere tilfældige ender i skudzonen, og han rammer to forbikørende cyklister.

I dag begynder retssagen mod ham. Det 27-årige bandemedlem fra Loyal To Familia (LTF) er tiltalt for flere forsøg på manddrab, da han skød vildt omkring sig på Nørrebro den septembernat sidste år.

I retten i København tilstår han, at det var ham, der affyrede 11 skud den nat. Han står også ved sit medlemskab af LTF, som han har været en del af, siden banden fra Nørrebro opstod i 2013.

Men han afviser anklagerne om, at skyderiet skulle have forbindelse til det bandeopgør mellem LTF og Brothas, der på tidspunktet for skyderiet var på sit højeste.

»For at være helt ærlig, gjorde jeg det, fordi de var nedladende og spyttede på mig. Jeg ville skyde ind ad deres butiksvinduer for at gøre dem bange, og så ville jeg give dem en dummebøde«, forklarer det mangeårige bandemedlem.

Hvad mener han med en dummebøde, vil anklageren vide. Han forklarer, at han ville opsøge dem dagen efter og opkræve 10.000 kroner for deres opførsel under skænderiet.

»Jeg ville ikke afpresse dem, men de ville betale, og så ville alt være glemt«, siger han og forklarer, at han slet ikke kan forestille sig, at de ikke ville betale.

Hvis dommeren vurderer, at skuddene var banderelaterede, står den 27-årige mand til dobbelt straf.

Egentlig ville han ikke ramme nogen personer under skyderiet, forklarer han i dag i retten. Da han den 21. september sidste år står ude foran en af de butikker, som han vil hævne sig mod, er der netop gået en mand ind i butikken.

Det mangeårige bandemedlem lader tålmodigt sine hævngerninger vente, til manden forlader butikken og den planlagte skudzone.

Jeg kan ikke blive ved med at vente. Jeg står der med en pistol, og politiet kører frem og tilbage Medlem af LTF, tiltalt for manddrab

Men da manden kommer ud og stopper op for at tage en tår af sin sodavand, bliver det for meget for den tiltalte.

»Jeg kan ikke blive ved med at vente. Jeg står der med en pistol, og politiet kører frem og tilbage«, forklarer han.

Manden med sodavanden skal hurtigt væk, så tiltalte vifter med pistolen for at skræmme manden til at flygte væk. Men manden fryser med blikket stift rettet mod bandemedlemmet med pistolen, der efter eget udsagn retter sit våben mod fortovet lidt til venstre for den skræmte mand.

Først skyder han mod fortovet, derefter mod to butikker. Ingen bliver ramt.

Bandemedlemmet fortsætter op ad Nørrebrogade til Boys Shawarmabar, hvor hævntogtets rod udspillede sig tidligere på dagen - skænderiet.

»Jeg ville ikke skyde direkte ind i Boys Sharwarmabar, fordi der er gas og sådan noget. Så jeg skyder bare ind mod Den Røde Plads - der er ikke nogen mennesker«, forklarer han. Men det var der.

To cyklister kommer kørende idet, han affyrer fire skud. Et strejfer venstre lår på en mandlig cyklist. Et andet skud rammer en svensk kvinde i venstre balle. Begge overlever episoden.

To betjente på patrulje hører skuddene. De løber efter tiltalte og affyrer et varselsskud. De mister ham af syne, men hurtigt finder de ham i skjul under en bil.

Retssagen fortsætter 11. april. Der ventes at falde dom 2. maj.