»Kvajpande«, »provokation« og »dumt«: Forhandlere mener, at KL-direktør optrapper konflikten og gør en løsning svær KL-direktørs budskab om, at den danske model er i fare, kan være den udmelding, der får en konflikt til at bryde ud. Det er det entydige budskab fra alle fagbevægelsens topforhandlere.

»Jeg kan ikke se for mig, at forligsmanden har en jordiske chance nu. Det vil spænde ben for, at forligsmanden kan få et forlig. Jeg fatter ikke, hvorfor han gør det, men jeg kan se konsekvenserne. Det er det her, KL har villet. Det var i dag, at det faldt på gulvet«.

Så hård er udmeldingen fra FOA-formand Dennis Kristensen efter, at direktør for Kommunernes Landsforening Kristian Wendelboe i et interview onsdag udtaler, at de verserende overenskomstforhandlinger kan være skæbnesvangre for den danske model.

»Der er skabt en stemning af, at det er kampen om den danske model, det her. Men jeg tænker faktisk, at det er omvendt. Jeg tror, at den her kamp kan skubbe den danske model ud over kanten«.

Mens KL-direktøren supplerer med en profeti om, at endnu en konflikt vil tvinge Christiansborg til at tage nye midler i brug:

»Hvis det her kommer til en konflikt, bliver det så voldsomt, at man er nødt til at forhindre, at det sker igen. Al politisk energi på Christiansborg vil gå på at undgå at komme i den her situation igen«, lyder det fra Wendelboe.

Men den bekymring køber Dennis Kristensen ikke.

»Det er fake news på Trump-niveau. Først tager kvajpanden og varsler en konflikt, som er så omfattende, at det vil ramme danskerne lige midt i fjæset, og nu argumenterer han for, at den danske model er truet. Det er fup og svindel«, siger Dennis Kristensen.

Onsdag formiddag mødtes parterne fra kommunerne i Forligsinstitutionen efter fem dages stilhed.

Og samtlige forhandlere fra fagbevægelsen var mødt op foran Sankt Annæ Plads nummer 5 for at vise deres støtte.

Og det er også en samlet forhandlingstop, der mener, at KL-direktørens udmelding optrapper konflikten og gør en løsning svær.

»Jeg synes, det er utidigt. Det han siger, er jo, at hvis i vælger konfliktvejen, så fjerner vi jeres konfliktret. Det er en provokation uden sammenligning, og det kan være med til at gøre ondt til værre«, siger Flemming Vinther, der er chefforhandler for de statsansatte.

Kommunernes chefforhandler, Anders Bondo, er enig i, at den danske model er udfordret, men han mener, at KL-direktørens udmelding er unødvendig.

»Hvis det bliver en konflikt, så napper politikerne den danske model, det er jo det, han siger. Det er en usædvanlig dum udmelding. Lad nu folk forhandle i forligsinstitution«, siger Anders Bondo.

Den udlægning er chefforhandler for de regionalt ansatte, Grete Christensen, enig i.

»Jeg undrer mig meget over, at Kristian Wendelboe kaster sig ind og gør det her til et kardinalpunkt. Det tyder på, at han ikke tror på, at vi af egen drift kan finde løsninger. Den her udmelding kunne sagtens være dødsstødet for forhandlingerne. Men jeg er også optimist af natur. Når vi stadig sidder i Forligsinstitutionen, så er det for at finde løsninger.

For nogle uger tid siden, var DF-formand Kristian Thulesen Dahl ude og blande sig i konflikten, hvor han sagde, at der var en bodsgang at gå i forhold til lærerne. Er det ikke lidt hyklerisk, at I dengang gik ud og lovpriste hans indblanding, men I nu beskylder Kristian Wendelboe for at optrappe konflikten?

»Jeg synes, at Kristian Thulesen Dahl tager et politisk ansvar og siger, at vi skal finde løsninger, fordi vi har brugt det politisk apparat til at blande os, og dermed bliver vi nødt til at finde en løsning. Det er hyklerisk af Kristian Wendelboe at sige, at det er et problem, at politikerne blander sig, når vi ved, at 2013 handlede om at man skulle gennemføre en skolereform. Det er politisk indblanding uden at ville sige det«, siger Grete Christensen.

Denne uge i Forligsinstitutionen kan blive ugen, hvor vi får svar på, om parterne finder hinanden, eller om der udbryder konflikt.

Tirsdag den 17. april er sidste frist, hvis forligsmand Mette Christensen vil udskyde konflikten yderligere to uger. Hvis hun erklærer sammenbrud, går en konflikt i gang fem dage efter. Lige nu kan en strejke senest træde i kraft den 22. april, mens en lockout kan blive en realitet senest den 28. april.