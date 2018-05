Lang tradition for storkonflikter: Der kan fortsat blive strejke og lockout for offentligt ansatte

Lettelsen var stor, da der blev indgået et bededagsforlig om løn og arbejdsvilkår for 750.000 offentligt ansatte.

Men der er ingen garanti for, at Danmark ikke ender i storkonflikt, hvor omkring en halv million lærere, sygeplejersker og andre offentligt ansatte vil være enten lockoutet eller i strejke.

»Der skal fortsat stemmes om de nye overenskomster, og det resultat kender vi først om en månedstid. Der vil helt sikkert indledt en kampagne for at stemme nej, og meget afhænger om en sådan kampagne får luft under vingerne«, siger arbejdsmarkedsforsker og professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

I den kommende måneder skal de offentligt ansatte stemme om den aftale, som deres forhandlere indgik i dagene op til bededagsferien.

»Det har været et historisk forløb med usædvanlig lange forhandlinger i Forligsinstitutionen, så det kan være svært at spå om forløbet af afstemningen blandt medlemmer. Der var heller ikke, som forstillede sig, at der ville blive storkonflikt i 1998«, siger Henning Jørgensen.

Et nej til overenskomsterne og de efterfølgende strejker og lockouter vil hurtigt føre til, at millioner af arbejdsdag vil gå tabt på grund af en eventuel konflikt.

53 lovindgreb på 80 år

Hvis det ender med konflikt, så der stor sandsynlig for, at Folketinget stopper den igen med et lovindgreb.

»Siden 1933 har Folketinget grebet ind 53 gange og sat en stopper for en konflikt, har jeg talt op«, fortæller Henning Jørgensen.

Lovindgrebene har enten været rettet mod storkonflikter, som er blevet stoppet, eller konflikter på enkelte områder, som er gået i hårdknude. Der har været grebet ind i storkonflikter i 1956, 1961, 1985 og 1998.

»Men der har også været grebet ind i mindre omfattende konflikter som for eksempel akademikerkonflikten i 1969 eller strejken blandt telegrafisterne efter krigen. Så et indgreb fra Folketingets side må betragtes som en del af reguleringen af arbejdsmarkedet«, siger Henning Jørgensen.

Tanken var oprindeligt ifølge historiker Henning Grelle, der har en baggrund som seniorforsker på Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv, ikke, at Folketinget skulle gribe ind og bringe konflikter på arbejdsmarkedet til ophør

»Men vi er nødt til at betragte et indgreb som en del af modellen på det danske arbejdsmarked. Der har jo været grebet ind så mange gange, når politikerne vurderede, at situationen var alvorlig, at det har udviklet sig til en del af modellen«, siger Henning Grelle.

Det seneste eksempel på - om ikke en storkonflikt - så en omfattende konflikt var Lærerlockouten for fem år siden. Her blev op mod 70.000 lærere på folkeskoler, ungdomsskoler, sprogskoler, amu- og voksenundervisningscentre lockoutet den 1. april efter frugtesløse forhandlinger. Konflikten blev stoppet af Folketinget sidst i april.

Selv om der har udviklet sig en praksis, hvor Folketinget med jævne mellem stopper konflikter, så er det ikke uden omkostninger, vurderer arbejdsmarkedsforskeren fra Aalborg.

»Lærerne oplevede det som aftalt spil mellem de kommunale arbejdsgivere og brede dele af Folketinget. Politikerne er både arbejdsgivere og de lovgivere, der bremser konflikten. Det har skabt en grundlæggende tillid mellem parterne, som har præget forhandlingerne mellem parterne i årene efter. Det er gift med mistillid i den danske model, der netop bygger på tillid«, siger Henning Jørgensen.

En sur arbejdsmand i 1925

Et tilbageblik på 100 års konflikter viser da også, at det storkonflikter og indgreb giver ar. I 1925 er der storkonflikt for første gang under en socialdemokratisk regering. Det er Dansk Arbejdsmarked Forbund, som står bag en transportarbejderstrejke.

Det lykkedes at finde en løsning på konflikten, men der går rygter om, at statsminister Thorvald Stauning (S) har et statsindgreb liggende i skuffen i det tilfælde, at arbejdere og arbejdsgivere ikke selv skulle kunne finde en løsning.

Det var ifølge rygtet daværende socialminister Frederik Borgbjerg (S), som under en togtur skulle have sagt, at staten var klar med en indgreb. Det viste sig senere, at Stauning ganske rigtigt havde et indgreb liggende i skrivebordsskuffen, som ligger i Arbejdermuseets arkiv.

»Stauning var optaget at drive samfundspolitik, som nok kunne gavne arbejderne, men der var andre hensyn for eksempel til eksporten«, siger Henning Grelle.

Foto: Holger Damgaard I 1925 var der første gang storkonflikt under en socialdemokratisk ledet regering, og statsminister Stauning havde et stats-indgreb klar, men det blev ikke nødvendigt, da transportarbejderne og deres arbejdsgivere selv fandt en forhandlingsløsning. På billedet forsøger strejkende havnearbejdere at spærre for skruebrækkere.

Visdommen i Folketingsindgreb har været genstand for debat i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, men i bredere forstand har selve konfliktvåbnet også været til debat.

»Der opstår efter storkonflikten i 1925 en diskussion om strejker og lockout er en hensigtsmæssig måde at løse konflikter på i et moderne samfund. Konflikten rammer jo uskyldige, og samfundet bliver taget som gidsel, når transportarbejderne ikke arbejde, så var det jo svært for fabrikkerne at producere«, siger Henning Jørgensen.

Diskussionen om arbejdskampe er i pagt med tiden fortsætter, og i årene efter krigen bliver der nedsat en Arbejdskommission.

»Opgaven for kommissionen er at finde en moderne måde at finde løsningerne på, men ender med at konkludere, at der ikke rigtigt er noget alternativ til lockout og strejke, men politikerne bør overveje at friholde centrale samfundsområder for strejker, anbefaler kommissionen«, siger Henning Jørgensen.

Storstrejke i 1956

Der bliver ifølge Henning Jørgensen aldrig fulgt op på Arbejdskommissionens anbefalinger. Og i foråret 1956 fandt en af de mest legendariske storkonflikter sted. Arbejderne kræver arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer og en lønforhøjelse så det batter. Tiderne er blevet bedre efter krigen.

Foto: Erik Gleie Den socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen stod i spidsen for et indgreb i overindskomstforhandlingerne. Op mod 200.000 demonstrerende arbejdere samledes omkring Christiansborg og måtte tage en sporvogn i brug for at være der.

Forligsmanden får et mæglingsforslag strikket sammen, men den 12. april står det klart, at et stort flertal af lønmodtagere har forkastet mæglingsforslaget. Statsminister H.C. Hansen (S) præsenterer en lov dagen efter, som gør mæglingsforslaget til lov, mens 200.000 demonstrerer på Slotspladsen uden for Christiansborg.

»Mig skal de ikke pisse på«, vrissede H.C. Hansen, da han stod i Folketingssalen og så ud på demonstranterne.

Atter storkonflikt i 1961

Der går kun fem år, så er der atter storkonflikt. Lønmodtagerne har taget det socialdemokratiske slogan »Gør gode tider bedre til« til sig og krævede markante lønstigninger, som arbejdsgiverne sagde nej til. Forligsmanden lavede hele tre mæglingsforslag, selv sidste mæglingsforslag sagde transportarbejderne nej til.