Retten skal bruge 70 dage til kæmpe svindelsag

En kæmpe svindelsag kræver et kæmpe antal retsdage.

Sagen, som politiet har døbt 'Operation Greed', omhandler skatte- og momssvindel for omkring en halv milliard kroner.

I alt er 11 mænd varetægtsfængslet, og yderligere en håndfuld er sigtet.

Selv om der endnu ikke er blevet rejst tiltale, er sagen blevet forhåndsberammet, og her er der afsat hele 70 retsdage, oplyser Maria Cingari, der en af anklagerne i sagen.

Ved en aktion 10. oktober sidste år ransagede politiet over 40 adresser i og omkring København, i Østjylland og på Lolland. Desuden deltog tysk politi.

Specialister i Bagmandspolitiet har hjulpet med at beslaglægge værdier.

»Flere end 32 ejendomme er blevet beslaglagt«, fortalte politiinspektør Flemming Madsen fra specialgruppen Særlig Efterforskning Øst dengang.

Dertil kommer cirka 12,5 millioner kroner i kontanter og som indestående på konti.

Nægter sig skyldige

I forskellige selskaber inden for fragt og rengøring og andre områder skal staten være blevet snydt for moms, A-skat og AM-bidrag, hævdes det.

Samtlige sigtede nægter sig skyldige.

Det er normalt, at politiet døber sager med et særligt kaldenavn. I dette tilfælde faldt valget på 'Operation Greed', og det faldt en forsvarsadvokat for brystet.

På dansk betyder 'greed' grådighed.

»Det er meget betænkeligt, at man foruddiskonterer, hvad sagen drejer sig om ved at døbe sagen på denne måde«, lød det fra advokat Michael Johan Jørgensen i et retsmøde i oktober.

Han er forsvarer for en af de 11 varetægtsfængslede mænd.

Hvis der bliver rejst tiltale og sagen skal for retten, bliver den indledt 3. december.

ritzau