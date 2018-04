Klumme: Børns mentale trivsel skal tages alvorligt

Serie Roses første skoleår En føljeton om skoleliv set fra forældreøjne i børnehøjde, skrevet af Politikens uddannelsesredaktør, der ud over Rose i indskolingen har en dreng på mellemtrinnet og en i udskolingen. Dette er afsnit 29.

I sidste uge fik Rose nye bukser. Det var ikke mig, der havde købt dem, og da de så lidt store ud, spurgte jeg, om det var storebrors gamle bukser.

»Nej, det er da mine, mor har lige købt dem til mig. Det er bare sådan nogle posede bukser, far. Det er faktisk sådan nogle, som pigerne i 3. klasse går i«, sagde hun nøjsomt og spillede vigtigpernille.

Okay, sagde jeg og tyggede lidt på, hvorfra Rose kendte et udtryk som ’posede’ og ligefrem var så bevidst om mode, at hun kunne sætte klassetrin på de seneste tendenser.

Rose og hendes mor ser jævnligt musikvideoer sammen, så det er rigtigt, at hun ved en ting eller to om dansetrin, makeup og ny mode. Hun er også langt, laaaangt mere bevidst om sit udseende, end hendes brødre var i 0. klasse.

For mig som forælder er det svært ikke at koble iagttagelser som disse til de mange historier om skrøbelige ’perfekte piger’, som medierne i denne tid er fulde af.

På det seneste har jeg også opdaget noget andet: Når jeg afleverer hende om morgenen, er hun begyndt at tage sin hue af, når vi kommer hen til skolen. Hun kaster derefter et kort blik rundt på dem, der står i nærheden og stopper huen ned i lommen. Denne lille manøvre var i hvert fald ikke en del af rutinen for hendes brødre i 0. klasse, der vist nærmest skulle mindes om at tage huen af, før de tumlede ind i klassen iført sutsko og elefanthue.

For mig som forælder er det svært ikke at koble iagttagelser som disse til de mange historier om skrøbelige ’perfekte piger’, som medierne i denne tid er fulde af.

Her i avisen kunne man for nylig læse, at næsten hver fjerde 16-24-årige kvinde har dårligt mentalt helbred, og at der på blot få år er sket en væsentlig forværring. I 2013 var det ifølge Sundhedsstyrelsens sundhedsprofil hver sjette unge kvinde.

For unge mænd er den mentale trivsel også i tilbagegang, men det er kvinder, der er hårdest ramt. Samme mønster ser man allerede på grundskoleniveau. Her er det også pigerne, der i de årlige trivselsmålinger falder tungest ud, og den ulige kønsfordeling er tidligt tydelig: Tag for eksempel 0.-3.-klasseelevers svar på følgende spørgsmål: »Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?«.

Det er der 40 procent af pigerne, der enten er »lidt« eller »meget« bange for, mens det samme gør sig gældende for 25 procent af drengene. Og sådan fortsætter det på mellemtrinnet og i udskolingen. Pigerne har oftere »ondt i hovedet« og »ondt i maven« end drengene.

Det gør mig selvfølgelig bekymret på Roses vegne. Også en lille smule magtesløs. Hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at jeg har sagt til hende, at hun først får en mobil, når hun fylder 18 år.

For når eksperterne skal udpege en synder bag de seneste års forværring af den mentale trivsel – både blandt piger og drenge – peger de ofte på den rolle, sociale medier har fået i børns og unges liv. Kombineret med en galopperende præstationskultur bliver det for mange et mentalt race mod bunden.

Og nej, et mobilforbud lyder ikke som en holdbar løsning og er det næppe heller i mine børns tilfælde. Jeg har brug for skolens hjælp, og jeg har brug for andre forældres hjælp. Men jeg har også brug for, at samfundet som helhed tager de senere års negative udvikling med børns og unges mentale helbred alvorligt. Et sådan alvorligt skridt kunne være at nedsætte en ungdomskommission.

Sidst man nedsatte sådan en for over 10 år siden, handlede den om ungdomskriminalitet. Mon ikke børns og unges mentale helbred – alt i alt – er en væsentlig større dagsorden i dag end ungdomskriminalitet var i 2007?

poul.a.pedersen@pol.dk