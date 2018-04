FOA-formand er klar til at droppe kommunalt forlig

»For mig at se er der også tale om et brud på muskerteden, hvor man var enige om, at enten blev der lavet en aftale for alle eller ingen«, siger Flemming Ibsen.

Dennis Kristensen mener ikke, at der er tale om et brud på fagforbundenes solidaritetspagt. »Hvis vi kunne få opfyldt vores krav på statens og regionernes område, så ville kommunerne stå alene tilbage. Det ville lægge et enormt pres på de kommunale arbejdsgivere for at få en aftale på plads om for eksempel lærernes arbejdstid«, siger Dennis Kristensen.

FOA-formanden ser to scenarier for sig: Det første er helt enkelt et sammenbrud, der sender omkring en halv million offentligt ansatte i lockout eller strejke.

»I det andet scenarie har vi en enighed om forlig for de statsansatte og de regionalt ansatte. Så er der jo ingen grund til at bruge sparepenge på en konflikt. Der vil så udelukkende blive konflikt i landets kommuner«, siger Dennis Kristensen.

Søndag fortsætter forhandlinger på det kommunale område, og mandag igen på de regionale område. Der er varslet strejke fra 22. april og lockout fra 28. april.

Forligsmand Mette Christensen kan dog vælge at udskyde konflikterne i yderligere to uger, hvis hun mener, der fortsat er håb om et forlig.