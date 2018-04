»Krise«: Helt usædvanligt langt møde i Forligsen slutter uden resultat

Parterne på det kommunale område er netop kommet ud af forhandlingslokalerne.

Efter 21 timers intensive forhandlinger om en ny overenskomst for pædagoger, lærere og andre offentligt ansatte i kommunerne.

En endelig aftale mangler dog stadig.

»Jo, man kan roligt betegne det som en krise i forhandlingerne«, siger kommunernes topforhandler, borgmester i Høje Taastrup Michael Ziegler (K), da han kommer ud efter marathonseancen i Forligsinstitutionen.

»Vi har været meget optaget af at skabe bevægelse, så vi kan undgå en storkonflikt. Men når regnebrættet gøres op, er vi ikke kommet meget nærmere en løsning«, siger han til TV 2.

Risikoen for, at det hele ender i storkonflikt, er fortsat til stede, vurderer han.

»Risikoen for storkonflikt anser jeg stadig for at være ret høj, al den stund at vi nu er rykket et døgn tættere på den absolutte deadline«, siger han.

Hvad forhandlerne konkret er nået frem til i løbet af natten, er der ikke sluppet noget ud om fra forhandlingslokalet, men tiden er knap.

Sidste dag til forhandling er i morgen tirsdag, medmindre forligsmand Mette Christensen vælger at udsætte de strejker og lockout, der er varslet, i yderligere 14 dage. Hun har allerede en gang udsat dem med 14 dage.

Lærernes formand og chefforhandler på det kommunale område, Anders Bondo, er enig i, at der ikke er kommet meget ud af nattens forhandlinger:

»Vi har stadig et par chancer inden deadline, selv om det ikke ser godt ud, at vi ikke har fået mere ud af de her mange timer«, siger han.

Også FOA-formand Dennis Kristensen bekræfter den manglende løsning.

»Dagen i Forligsinstitutionen med kommunerne endte desværre uden resultat. Suk«, skriver han på Twitter.

Tidligere på morgenen udsendte Karen Stæhr, hovedforhandler for de kommunalt ansatte, ellers et tweet, der kunne tolkes som om forhandlingerne skulle fortsætte en rum tid endnu.

»Joee...vi er her stadig - nu med frisk kaffe. Arbejder for #EnLøsningForAlle«.

Parterne på det kommunale område forhandlede i Forligsinstitutionen fra i går formiddags om de kommende overenskomster.

Senere i dag mødes parterne for det regionale og statslige område. Forhandlerne på det regionale område er indkald til videre forhandling kl. 10 i formiddag, mens parterne på det statslige område er indkaldt til kl. 17 i eftermiddag.

Såvel arbejdsgivere som lønmodtagere har forklaret, at lønstigninger, lærernes arbejdstid og sikring af betalt spisepause som de største uoverensstemmelser i de igangværende forhandlinger.