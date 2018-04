66-årig mand sigtet for ulovligt at skyde en ulv i Vestjylland Vidne fortæller, manden kom kørende i en bil, skød og drønede væk.

Gerningsmanden kom kørende i en bil, skød mod en ulv og drønede hurtigt væk igen.

Det blev set af et vidne, der kontaktede politiet, som nu har sigtet en 66-årig mand for nedskydningen af en ung hun-ulv ved Ulfborg i Vestjylland.

Vidnets oplysninger gjorde, at politiet mener at have identificeret manden bag den ulovlige jagt og den formodede krybskytte for at have slået kræet ihjel.

Der er tale om en lokal beboer, hvis bolig og bil nu er blevet ransaget. Politiet har beslaglagt flere skydevåben og i øvrigt også taget hans bil i forvaring.

Han nægter sig skyldig.

Det er ikke tilladt at skyde ulve i Danmark, så manden sigtes for at have overtrådt jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen.

Men i de dele af Jylland, hvor ulvene har slået sig ned, er der betydelig utilfredshed med situationen. Dyreavlere har flere gange fundet skambidte og dræbte får efter ulveangreb. Og flere beboere i gårde og ejendomme i områderne er utrygge ved at se ulvene strejfe rundt gange nær deres hjem. De frygter for deres børn, der ikke længere kan færdes uden døre uden at blive beskyttede af deres forældre.

En forsker har i DR advaret lokale mod at lade mindre børn færdes uledsagede i skovene. Samtidig har han frarådet beboerne i områderne mod at tage løbeture med hovedtelefonerne i ørene. Det fører til, at de ikke er opmærksomme på omgivelserne, konstaterede han.

Opdateres