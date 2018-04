»Vi har lige så meget ret til ordentlige boliger, som andre har« Beboere i almene boliger risikerer at deres lejligheder ikke kan renoveres, hvis regeringens ghetto-plan vedtages.

»Velkommen hjem skat«

Når René Pedersen åbner døren ind til sin lejlighed i Hvidovreparken bliver han mødt af en seddel, der hilser ham velkommen. Den hænger på et indbygget skab i den lille, kompakte entré og er underskrevet af hans kone og søn.

René Pedersens kone og søn flyttede ind hos ham for et halvt år siden. Men tre mennesker i en toværelses lejlighed på 55 kvadratmeter, der har problemer med fugt, har skabt gode vilkår for skimmelsvampen, som også er flyttet ind. Og den er knap så velkommen.

»Jeg er bekymret for knægten. Han kan få varige skader af det. Han går hele tiden og hoster og har løbende næse«, fortæller René Pedersen.

Han frygter, at sønnens gener måske skyldes skimmelsvampen i lejligheden. Hver aften, inden sønnen skal sove, sørger René Pedersen for at lufte godt ud i værelset.

Men hvis regeringens ghettoplan vedtages, så risikerer René Pedersen og hans familie at skulle leve med fugt og skimmelsvamp i lejligheden mange år fremover.

Pengene skal bruges andre steder

Regeringen har erklæret, at det skal være slut med ghettoer i Danmark i 2030. Der skal rives boliger ned og bygges om i de udsatte boligområder. Ifølge regeringens opgørelser, så findes der 57 udsatte boligområder, her af er 25 af dem markeret som ghettoområder.

Prisen er 12 milliarder kroner, og regeringen foreslår, at pengene skal hentes i Landsbyggefonden.

Det vil betyde, at der ikke er penge nok til at renovere de almene boliger udenfor de udsatte områder, advarer Landsbyggefonden.

»Der vil være under 9 milliarder tilbage til resten af de 7.000 boligområder – det beløb er ikke engang nok til dem, der står i kø til renoveringer lige nu. Og den venteliste stiger. Det her er de facto et renoveringsstop«, siger Bent Madsen, der er administrerende direktør i Landsbyggefonden.

Men der er brug for renoveringer i Hvidovreparken.

Dårlige kloakker, der giver oversvømmelse i kældrene hver gang, der kommer skybrud. Skimmelsvamp der bryder ud på væggene. Gamle stofledninger. Utætte vinduer. Faldefærdige altaner der er begyndt at ruste.

Der er mange ting, der trænger til at blive sat i stand i Hvidovreparken. Renoveringsprojektet har et budget på 261 millioner kroner, og boligafdelingen har selv sparet omkring 80 millioner kroner op til renoveringen, og så har Landsbyggefonden tilkendegivet at støtte med 75 millioner kroner.

Foto: Miriam Dalsgaard Inde i opgangene får fugten væggene til at krakelere.

Men nu er planen om at renovere de 221 boliger i den københavnske forstad i fare.

Først meddelte regeringen, at der skal bruges 12 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til at rette op på problemerne i de udsatte boligområder. Derefter kom endnu et forslag, der vil få yderligere økonomiske konsekvenser for Landsbyggefonden.

Når boligselskaberne optager lån til at bygge nye almene boliger, giver staten ydelsesstøtte til at dække boligselskabernes renteudgifter. Landsbyggefonden betaler 25 procent af ydelsesstøtten tilbage til staten, og det vil regeringen med boligminister Ole Birk Olesen i front nu hæve til 100 procent.

Det giver en ekstra regning til Landsbyggefonden på mellem 13 og 20 milliarder kroner de kommende år alt efter hvor mange boliger, der bliver bygget.

Skimmelsvampen breder sig

Inde i René Pedersens lejlighed er der tydelige spor af skimmelsvamp på badeværelsets ydervæg, selv om han flere gange har forsøgt at vaske det ned. Det bliver ved med at komme igen.