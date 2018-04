Vestjysk ulveskeptiker: »Begejstringen for ulve er ligefrem proportional med afstanden fra ens bopæl til ulveområderne« I Ørnhøj giver ulvene bekymring for børnenes sikkerhed.

ULVENE I DANMARK Ulvene indvandrede fra Tyskland til Danmark i 2012. Her har de bredt sig mod vest efter Murens fald. Der er registreret dna fra syv ulve i Jylland: Fem hanner, en hun og en, hvis køn forskerne ikke har kunnet fastslå. Der er også fotograferet et kobbel på otte hvalpe. Kilde: Københavns Universitet.

»Når folk bliver tilstrækkeligt frustrerede, griber de til selvtægt. Det skulle vi gerne undgå«.

Det siger Hans Henrik Rosager fra den vestjyske landsby Ørnhøj om nedskydningen af en hunulv ved Ulfborg.

En 66-årig lokal beboer er sigtet for at have skudt dyret ned fra sin bil, inden vedkommende forsvandt fra stedet igen. Han blev imidlertid set af et vidne, der alarmerede politiet, som kunne opspore den formodede krybskytte, der vel at mærke nægter sig skyldig.

Rosager er en af initiativtagerne til den nye forening Ulvefrit Danmark, der vil gøre op med beskyttelsen af ulvene. Den vil arbejde for, at det bliver tilladt at regulere bestanden eller helt fjerne ulvene fra landet.

Men han er ikke tilhængere af, at der gribes til handling uden om reglerne, sådan som det ser ud til at være foregået med nedskydningen af ulven ved Ulfborg.

»Det kan jeg kun tage afstand fra. Det er ikke sådan, det skal foregå. Den regulering, der kan komme på tale, skal ske efter de retningslinjer, politikerne udstikker«, siger Rosager, der udtaler sig som privatperson og ikke som repræsentant for foreningen.

Bekymrede borgere

Bag initiativet ligger den utryghed, borgere i det vestjyske oplever efter ulvenes ankomst til området. Ifølge Rosager skal man ikke ret langt uden for byen, førend dyrene har givet problemer for de omkringboende.

Der er beboere, der ikke tør lade deres børn cykle til skole, sport eller spejder eller hen til naboen. Hans Henrik Rosager

Der er huse få hundrede meter uden for byen, hvor beboerne har set ulvene strejfe meget tæt på.

»De har oplevet ulvene komme ind på græsplænerne, måske lige når beboerne har lukket deres hunde ud til luftning. Så de tør dårligt lade børnene lege i haven uden opsyn. Nogle er begyndt at stille ulvehegn op omkring deres ejendomme. Spørgsmålet er, om det er rimeligt, at man skal leve bag hegn i Danmark«, siger han.

»Der er beboere, der ikke tør lade deres børn cykle til skole, sport eller spejder eller hen til naboen. De må køre børnene i bil i stedet«.

Samme problem gælder byens kirkesti, der førhen har været en populær rute, når hundene skulle luftes.

»Der er nogle, der ikke kan trække hundene med, for de kan lugte ulvene og skal ikke nyde noget«.

Ulvebegejstrede bor langt væk fra problemet

De lokales bekymringer har ikke fået myndigheder og politikere i København til at åbne for løsninger.

»Det er ikke sjovt at vide, at man kan støde ind i en ulv eller en ulveflok, hvad øjeblik, det skal være, når man går en tur i naturen. Man kan sige, at begejstringen for ulve er ligefrem proportional med afstanden fra ens bopæl til ulveområderne«, forklarer Hans Henrik Rosager.