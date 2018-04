Nyvalgt DN-præsident: »Debatten har været meget voldsom, så jeg havde frygtet det« En krybskyttes nedskydning af en hunulv kritiseres skarpt af Danmarks Naturfredningsforening. Dialog er løsningen, hvis ulvemodstandere og -tilhængere skal finde sammen, mener præsidenten.

ULVENE I DANMARK Ulvene indvandrede fra Tyskland til Danmark i 2012. Her har de bredt sig mod vest efter Murens fald. Der er registreret dna fra syv ulve i Jylland: Fem hanner, en hun og en, hvis køn forskerne ikke har kunnet fastslå. Der er også fotograferet et kobbel på otte hvalpe. Kilde: Københavns Universitet.

»Ulven er her. Og den er fredet. Vi kan ikke - må ikke - regulere bestanden. Der er internationale regler og konventioner, der sætter de rammer. Det er inden for dem, vi må agere og have en saglig og ordentlig dialog om ulvene i Danmark«.

Det siger den nytiltrådte præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, om anholdelsen af en mand, der mistænkes for at have skudt en hunulv ved Ulfborg i Vestjylland - en sigtelse, han nægter sig skyldig i. Ulvene er fredede, men det afholdt ikke gerningsmanden fra at slå dyret ihjel. Et vidne så skyderiet og alarmerede politiet.

»Jeg synes, det er fuldstændigt uacceptabelt og en dybt forkastelig handling at skyde et totalfredet dyr«.

Ulvene har givet bekymring i det vestjyske, hvor lokale oplever ulve, der efter deres mening kommer lidt for tæt på beboelser og stier i områderne. På den anden side står ulvetilhængere og myndigheder, der er glade for at kunne finde ulvene i naturen.

Ikke overrasket over ulvedrab

Løsningen må efter hendes mening være, at alle taler om bekymringen og de løsninger, der kan gøre beboerne trygge ved de nye naboer.

»Nu er ulven her, og den er fredet. Det er en bunden opgave. Vi har ikke andre muligheder end at finde ud af, hvordan vi lever med den«, siger Gjerding.

Hun er ikke overrasket over, at det kommer så vidt, at en ulv er blevet skudt af en krybskytte.

»Debatten har været meget voldsom, så jeg havde frygtet det. Jeg er glad for politiets håndtering og vil gerne rose det vidne, der stod frem«, siger naturforeningens præsidenten.

»Jeg håber, at det her gør noget for debatten, som kan være noget højspændt. Det her understreger behovet for, at vi taler sammen og tager frygten og bekymringen alvorligt«.