FOA-formand: Forligsmanden har mindet os om, at det er slut, hvis vi ikke bliver enige i dag

Det hele bliver afgjort inden for de næste 24 timer.

For ifølge FOA-formanden Dennis Kristensen har forligsmanden Mette Christensen ikke planer om at udsætte en storkonflikt med 14 dage mere, som ellers var en mulighed.

Det fortæller topforhandleren fra FOA i et videolink til de cirka 2.000 tillidsrepræsentanter, der i dag er samlet til tillidsmandsmøde i Odense.

»Alle ved, at bliver vi ikke enige i dag, og det har forligsmanden også mindet os om fra starten - man må ikke referere, hvad hun siger, så jeg håber ikke, hun hører det her - at hvis ikke, vi bliver enige i løbet af denne forhandlingsrunde, så er det slut. Så kommer vi ikke til at møde hende mere. Så det er sidste frist«.

Med den udmelding bryder fagbossen den tavshedspligt, alle parter er underlagt.

»Afgørende pres«

I dag er forhandlere fra alle faggrupper fra både det kommunale, regionale og statslige område for første gang indkaldt samtidig til til masseforhandling.

Forligsmandens beslutningen om at forsøge dæmme op for de langstrakte forhandlinger ved at invitere alle parter til massemøde har ifølge Dennis Kristensen afgørende betydning.

»Det lægger et afgørende pres, så vi ser, at der kommer bevægelse. Men vi har altså stadig lærerspørgsmålet som et udestående«, siger han til tillidsrepræsentanterne i Odense.

Lykkedes det ikke parterne at nå til enighed i løbet af i dag, kan en historisk storkonflikt bryde ud og lamme forskellige områder.

Selv om fristen for en løsningen formelt er kl. 23.59 i aften, er der en elastik i loven, som gør, at forligsmanden kan sætte tiden i stå og lade forhandlingerne fortsætte. Det kræver dog, at hun øjner en fremdrift i forhandlingerne.