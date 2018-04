Måske op til 25 grader: Sommerligt vejr rammer landet onsdag, torsdag og fredag Find solcreme, solbriller og mønter til en is eller to frem, for de kommende dage byder på solskin og over 20 graders varme.

Sol, sol og lidt mere sol. Ja, det kan endda føles som en lækker sommerdag. Sådan lyder vejrprognoserne for de kommende dage ifølge den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt. Hun vurderer, at man flere steder i landet vil opleve temperaturer på den »rigtig gode side af 20 grader«. Endda helt op imod mellem 22 og 23 grader. »Og jeg kan ikke udelukke, at man lokalt kan få over 25 grader. Torsdag får den vestlige del af landet de højeste temperaturer, mens det fredag gælder den østlige del«, siger hun. Havgus langs kysterne Selv om de sommerlige temperaturer måske kan give anledning til en strandtur vil Anja Bodholdt dog fraråde snarrådige danskere at finde badetøjet frem, for lige netop langs kysterne er det ikke sikkert, at solens stråler vil brænde igennem. »Der vil være stor forskel på, om man er ved kysterne eller bare en kilometer længere inde i landet. For der vil natten til torsdag og fredag blive dannet tåge, og det vil blive liggende som havgus langs kysterne«, forklarer meteorologen. Desuden er badevandet temmelig koldt, oplyser Bodholdt. Havvandet i Østersøen er kun fire grader varmt, mens Nordsøen og de indre danske farvande sniger sig op på fem grader. »Så man skal vist være lettere vild med vinterbadning, hvis man skal en tur i vandet«, siger meteorologen. Blæsende lørdag Et højtryk er grunden til, at danskerne kan se frem mod nogle meget lune sommerdage. Det sender varm luft fra syd op over landet. Og det er selvsamme som gør, at vinden de kommende dage bliver meget svag. Allerede lørdag blæser det op igen, fordi der trækker en kold front ind over landet. Solen forsvinder næppe, men den friske vind får temperaturen til at falde, advarer Anja Bodholdt. »Lørdagen vil føles markant anderledes med køligere og blæsende vejr, men allerede søndag får temperaturen et nøk opad«, fortæller meteorologen.