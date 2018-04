»Tanken bliver ved med at dukke op: Kunne jeg finde på at forgribe mig på dem?«

Fakta

Hvad er OCD?

Mellem 2 og 3 procent af danskerne lider af OCD (Obsessive Compulsive Disorder). OCD er en psykiatrisk lidelse, der giver tvangstanker og -handlinger.

Tvangshandlinger er ritualer, som personen føler er nødvendige for at forhindre, at noget uønsket sker, og giver angst, hvis de undlades.

De mest almindelige typer tvangstanker: Overdreven frygt for bakterier eller virus. Angst for at begå fejl – »fik jeg nu låst døren, slukket kaffemaskinen, etc.«. Angst for at være pervers eller pædofil. Overdreven fokus på orden, symmetri og nøjagtighed.

OCD kan behandles, oftest med terapi og evt. medicin.

Carsten Stoemann Rasmussen har skrevet bogen ’OCD’drengens tabu’ om sit liv med OCD.

Vis mere