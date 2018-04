Alle parter er enige om overenskomst: Sådan bliver det videre forløb

Efter langstrakte forhandlinger er de statslige arbejdsgivere og -tagere også blevet enige om et overenskomstforlig.

De tilslutter sig de regionale og kommunale områder, som allerede er blevet enige om nye overenskomster, og det betyder, at der er enighed på alle områder.

Den aftale, som forhandlerne er blevet enige om, er dog ikke endeligt godkendt. Den skal sendes til urafstemning blandt fagforbundenes medlemmer, der er berørt af overenskomsten, og hos arbejdsgiverne.

Hvis aftalen ikke stemmes igennem, vil Danmark blive kastet ud i en storkonflikt.

Det er usikkert, hvor lang tid der går, før urafstemningen er afgjort - men et realistisk bud er omkring en måned. Det er den samlede pakke, der skal stemmes om, og det foregår typisk elektronisk.

Skal tjekkes juridisk

Inden aftalen kan sendes til afstemning, skal paragrafferne i aftalen dog først tjekkes juridisk.

Hvis der ved afstemningen viser sig at være et flertal imod forliget, forkastes det. Det kræver dog, at mindst 40 procent af de stemmeberettigede lønmodtagere har deltaget i afstemningen.

Hvis mindre end de 40 procent har deltaget, bliver forliget kun forkastet, hvis mindst 25 procent af samtlige stemmeberettigede lønmodtagere har stemt imod forslaget.

En eventuel konflikt kan indtræde fem dage efter, at der er stemt nej. Denne konflikt vil vare ved, indtil forhandlerne er blevet enige om en ny aftale, eller der kommer et regeringsindgreb, som det skete i 2013.

