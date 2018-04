Overblik: Her er de nye datoer for strejke og lockout

Forældre til børnehavebørn, folkeskoleelever, hospitalsansatte og andre var så småt begyndt at forberede sig på den 22. april, hvor landet kunne blive lammet af en strejke og lockout. Men alle kan nu ånde lettede op.

Nye datoer for konflikt Tidslinje Næste gang forhandlere for kommune, region og stat mødes er fredag 20. april klokken 10. Fristen for en aftale mellem parterne er natten mellem 2. og 3. maj. Indgår de ikke en aftale, bryder en storkonflikt ud. Senest tirsdag 8. maj kan 100.000 offentligt ansatte begynde at strejke. Senest lørdag 12. maj bliver godt 500.000 offentligt ansatte lockoutet fra deres arbejdspladser. Desuden risikerer tusindvis af privatansatte at stå uden arbejde og løn. Det drejer sig blandt andet om rengøringsmedarbejdere, psykologer, slagterimedarbejdere. Også tog- og flytrafikken kan blive lammet. Vis mere

For en stund.

Efter de seneste døgns marathonforhandlinger har forligsmanden, Mette Christensen, udskudt den mulige storkonflikt med 14 dage mere.

Det betyder, at den nye frist for en aftale eller et sammenbrud er natten mellem den 2. og 3. maj. Og lykkedes det i løbet af de kommende to uger ikke at blive enige, kan strejke og lockout atter blive en realitet.

Næste gang forhandlere for kommune, region og stat mødes er fredag 20. april klokken 10.

Senest den 8. maj kan cirka 100.000 ansatte på skoler, jobcentre, daginstitutioner, sygehuse og så videre begynde at strejke.

Lockouten af godt en halv million offentligt ansatte kan senest træde i kraft 12. maj.

Det er dog op til forligsmanden at beslutte, om strejke og lockout skal starte samtidig.

Hvis forligsmanden i løbet af de næste 14 dage erklærer forhandlingerne for definitivt afsluttet, fordi parterne ikke kan indgå et forlig, vil strejke og lockout bryde ud fem dage senere.

Konflikt rammer også privatansatte

Udover at lukke vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitalsafdelinger, uddannelsesinstitutioner og mange andre arbejdspladser i hele landet, rækker konflikten også langt ud over den godt halve million offentligt ansatte.

Politiken kunne i sidste uge beskrive, hvordan storkonflikt også vil ramme privatansatte, hvis vitale dele af det offentlige lukker.

Konflikten risikerer blandt andet at påvirke privatpraktiserende psykologer og rengøringsmedarbejdere på skoler og daginstitutioner og lukke for slagteriernes kødproduktion. Desuden kan både tog- og flytrafikken blive lammet.

Der er to knaster tilbage

Da parterne klokken 5 i morges forlod Forligsinstutionen efter 19 timers intense forhandlinger, lød det fra FOA-formanden Dennis Kristensen, at arbejdsgiverne har bevæget sig.

»Men vi ligger for lavt på lønningerne endnu, og løsningen for lærerne har ikke været tilstrækkelig. Der skal en runde mere til«, sagde han til TV 2 News.

Til gengæld mener han, at parterne »er tæt på« at blive enige om den tredje knast i forhandlingerne, som handler om frokostpausen.