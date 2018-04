Efter 43 timers forhandling: Chefforhandler skrev under på aftale, fordi han var træt »som bare pokker«

43 stive timers forhandling, en halv times søvn siddende i en stol og til sidst en underskrift på et aftalepapir.

Nogenlunde sådan forløb slutspurten i overenskomstforhandlingerne i 2015 for chefforhandler Flemming Vinther, som også i denne omgang sidder med ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen på vegne af de statsansatte.

Da Vinther og resten af forhandlerne for tre år skrev under på en hensigtserklæring i 11. time, var han træt »som bare pokker«.

»Og den aftale var vi nok ikke kommet ud med, hvis vi havde været hjemme og sove 5 timer«, siger topforhandleren og fortsætter:

»Vi stod i noget af et dilemma, for hvis ikke vi sagde ja, ville vi kaste landet ud i en voldsom konflikt. Så om løsningen var blevet bedre med noget søvn, det ved jeg virkelig ikke«.

Marathonforhandlinger i weekenden

De sidste par dage har parterne forhandlet i både 19 og 21 timer, og til weekendens forhandlinger har forligsmanden bedt alle om at tage tandbørste og sovepose med.

Der er altså atter lagt op til en marathonforhandling uden forfærdeligt meget søvn.

»Heldigvis er vi gode til at hjælpe hinanden ved at sige, 'du ser træt ud, skal du ikke have en pause'«, siger Flemming Vinther.

Han har set folk falde i søvn mange mystiske steder i aparte positioner bag de lukkede døre i Forligsinstitutionen. Selv har han også trukket stikket en halv time i ny og næ, selv om det er svært at få hjernen til ro med alle de informationer, der kører rundt i hovedet.

Og lige netop adrenalinen er afgørende for, at man kan holde sig kørende, forklarer Flemming Vinther. I kombination med kaffe, ej at forglemme.

»Men belært af erfaringerne fra 2015 er jeg blevet så voksen, at jeg ikke gider det der udmattelsesgame mere. Jeg træffer absolut ikke de bedste beslutninger, når jeg ikke har sovet i 30 timer«, siger han.

»Det resultat, vi kommer ud med, skal nogle mennesker leve med og af. Derfor skal jeg ikke være med til at strikke en løsning sammen, hvis jeg er helt rundtosset af søvnmangel«.

»Uskik at gøre træthed til en disciplin«

Dog kan Vinther godt leve med lidt træthed, hvis forhandlingerne er på rette spor, og det handler om en time eller to mere, før aftalen er på plads.

»Så kører man igennem. For ellers går folk hjem og får nye ideer. Men generelt synes jeg, det er en uskik at gøre træthed til en disciplin«.

Inde ved forhandlingsbordet har Flemming Vinther oplevet trætheden på to måder. Enten kan det speede processen op, fordi den ene part til sidst giver sig og siger: 'til helvede med det hele, nu skriver jeg under'.

Omvendt kan trætheden også gøre forhandlerne så irritable, at de ikke ser den fremstrakte hånd fra modparten og dermed misser nogle konstruktive forslag, forklarer Vinther.

Hjernen falder i søvn

Netop irritabiliteten er svær at undgå, hvis man er i søvnunderskud, forklarer søvnforsker Poul Jennum, der er professor og overlæge ved Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital. Men humøret er ikke det eneste, der lider under manglen på søvn.

»Evnen til at træffe komplekse beslutninger bliver påvirket. Det samme gør koncentrationsevnen. I kørselssammenhænge mister man koncentrationen efter 6 timer«, forklarer søvnforskeren.

Mange timer uden at ramme hovedpuden påvirker kroppen på samme måde som alkohol, forklarer Jennum. Et døgn uden søvn svarer til to genstande alkohol.

»Og det forværres jo længere tid, man er vågen. For hvor alkoholen forsvinder ud af blodet, gør trætheden ikke«.

Hvis man er vågen længe nok, vil hjernen falde i søvn, uden at man kan kontrollere det, eller uden at man nødvendigvis lukker øjnene. I ganske små kortvarige passager døser man hen, forklarer Poul Jennum.

»Vi kan simpelthen måle på hjernen, at den går i en form for søvntilstand. Man skal dog have været vågen temmelig længe«.