Ung person alvorligt kvæstet efter trafikulykke på parkeringsplads

En ung person er blevet alvorligt kvæstet i en trafikulykke på parkeringspladsen ved Sydkystens Gymnasium i Ishøj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til sn.dk.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken 11.37. Politi og ambulance var hurtigt fremme på ulykkesstedet.

Flere unge mennesker og mindst én bil var involveret i ulykken.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere om, hvad der er sket eller gået forud for ulykken, der nu efterforskes nærmere.

En bilinspektør skal undersøge ulykkens nærmere omstændigheder.

Vagtchef Thomas Mejborn afviser, at ulykken har noget at gøre med mandagens episode på samme gymnasium, hvor politiet mødte talstærkt op af frygt for et skoleskyderi.

ritzau