Ingen tog på kystbanen efter endnu en personpåkørsel Der er indsat togbusser på strækningen mellem Skodsborg og Helsingør.

En person et netop blevet ramt af et tog ved Vedbæk Station, oplyser DSB's pressevagt. Det er anden gang, det sker denne morgen.

Det betyder, at al togdriften på Kystbanen er indstillet i begge retninger mellem Skodsborg og Helsingør.

Hos DSB arbejder de på en løsning, så passagererne kan komme videre.

»Vi skal have folk igennem. Det er midt myldretiden«, siger DSB's pressevagt og fortæller, at der formentlig bliver sat busser ind.

Politiet er på stedet og har ikke yderligere oplysninger, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Togtrafikken er stoppet. Pt ingen tidshorisont eller yderligere oplysninger #politidk https://t.co/Hb9juuZhiR — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 19. april 2018

Uheldet skete midt i den travle morgentrafik, og dermed var der formentlig en masse mennesker på stationen.

Er man påvirket af at have været vidne til hændelsen, opfordrer DSB's pressevagt til, at man kontakter DSB's kundeservice.

»Hvis man er berørt af episoden, kan man ringe til os. Så kan vi hjælpe«, siger pressevagten.

Det er anden gang denne morgen, at en person bliver påkørt på kystbanen. Klokken 05.15 modtog politiet en anmeldelse om, at en mand var faldet ned på skinnerne fra en perron i Klampenborg. Umiddelbart efter blev han ramt af et tog, skriver Ritzau.

Manden blev efterfølgende bragt til hospitalet.