Hvornår er man sindssyg? »Galskaben bærer straffen i sig selv«

»Der er så meget galt i alt det, han kommer med. Så nej. Altså, der er helt sikkert en vækst i forskellige bøger om dyr i vidt forskellige genrer, men det er et marked, der har eksisteret i hvert fald et par årtier. Det er ikke noget, som er sket de seneste fem år, og slet ikke, hvis du kigger internationalt på det«.

»Det er en kras skildring af, hvad det er for et publikum, denne slags bøger har. Der findes den her tankegang om, at bare fordi man lever i byen, ved man ingenting om dyr. Det er jo en myte, at der ikke findes dyr i byen – og omvendt kan du jo bo en hel barndom på landet uden nogensinde at se en gris, fordi de alligevel er gemt væk i stalde. Så kontrasten mellem land og by er slet ikke så skarp, som Søren Ryge gør den. Han hænger også fast i den lærdom, som tilhører hans generation. Der må man ikke tillægge dyrene følelser. Det er ude af trit med, hvordan videnskaben udfolder sig nu«.

»Vi ved mere og mere om dyr, der laves flere studier af dyrs mentale egenskaber. Der er også nogle videnskabelige metoder, som er kommet tilbage, adfærdsforskere, som kigger mere på, hvordan dyrenes følelsesliv er sammenligneligt med vores eget. Det er igen blevet okay at bruge menneskets verdensoplevelse til at lave nogle kvalificerede gæt på, hvordan dyr oplever verden. Det er ikke nyt, Darwin gjorde det samme, men så har der været en videnskabelig tradition indimellem hvor man ikke måtte tillægge dyr nogen følelser. Men nu, de sidste 10-20 år, er man ved at indse, at det også er problematisk bare at ignorere dyrs følelsesliv«.

»Jo, men det er der jo også flere grunde til. Eksempelvis producerer vi flere dyr, og mere intensivt end nogensinde før. Han taler om, at byfolk er uvidende, men måske ’vi’ også kan tillade os at vide mere, når vi ikke står med direkte forbindelser til produktion af dyr. Du er jo ikke interesseret i, at køer har et komplekst følelsesliv, hvis din økonomi er afhængig af at slå dem ihjel«.