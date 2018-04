26,7 grader: Danmark har haft sin tidligste sommerdag siden 1964 Ved Karup viser måleren torsdag eftermiddag 26,7 grader. Over 25 grader markerer en sommerdag.

Temperaturen er torsdag nået over 25 grader, hvilket markerer årets første sommerdag.

Dermed er det første gang siden 2007, at en aprildag når over 25 grader. Desuden er det den tidligste sommerdag siden 1964.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) oplyser på Twitter, at måleren ved Karup torsdag klokken 14.50 viser 25,2 grader.

Nogle timer senere - klokken 17.10 - har måleren ramt 26,7 grader. Dermed er torsdagens højeste temperatur højere end den højeste, der blev målt i løbet af hele sidste års sommer.

Den varmeste sommerdag sidste år ramte temperaturen nemlig kun 26,6 grader.

»Vi har haft tre stationer i Midt- og Sønderjylland, som har været over de 25 grader, som definerer en sommerdag«, siger Henning Gisselø, vagthavende ved DMI.

Temperaturer falder fredag

At sommertemperaturen allerede kommer i april er sjældent, fortalte den vagthavende meteorolog Klaus Larsen tidligere torsdag.

»Sidst var i 2007, og det sker cirka med 12 års mellemrum. Sidste gang vi passerede det tidligere end den 19. april var i 1964«, siger Klaus Larsen.

De varme temperaturer skyldes et højtryk, som ligger ned over det østlige Tyskland og Polen.

»Det transporterer den varme luft fra kontinentet op over Danmark. Så i forhold til for et par dage siden, har vi allerede lunere luft i hele luftsøjlen«.

»Når vi når omkring 25 grader i Jylland, er det fordi, at luften ikke bliver afkølet op mod Danmark«, siger Klaus Larsen.

Ikke hele Danmark oplever dog de varme temperaturer, der får folk til at hive shorts og solbriller frem. Ved Møn er der eksempelvis kun 12 grader torsdag eftermiddag, oplyser DMI.

Fredag og hen over weekenden falder de varme temperaturer igen, forventer DMI.

ritzau