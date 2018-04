Sygeplejerske: »Vi skal være solidariske. Jeg kunne ikke drømme om andet«

»Kan du bukke det igen. Sådan der. Det er så godt. Nu kan jeg komme til«, instruerer Kari Risgaard den liggende beboer. Og sådan fortsætter påklædningen af den ældre kvinde. Tålmodigt og blidt løfter de to ansatte rundt på plejehjemsbeboerens arme og ben.

Luften i lejlighedens eneste værelse er stadig tung af vanddamp. En svedperle triller ned langs Kari Risgaards ene øre, og hun tørrer sig over panden med bagsiden af den behandskede hånd.

»Sølund Sauna burde de kalde stedet«, siger hun og åbner vinduet ud mod Sortedamssøen og resten af Københavns indre.

»Uvisheden er det værste«

På etagen over Kari Risgaard sidder hendes kollega Dilsime Sabani. Sammen med resten af kollegerne er hun ved at aflægge rapport til afdelingens middagsmøde. I dag bliver der ikke rigtig snakket om den truende konflikt. Fordi Dilsime Sabani er social- og sundhedsassistent, skal hun ikke strejke, men hvis lockouten bliver en realitet, bliver hun ramt.

»Uvisheden er det værste. Det er utrygt. Hvad skal vi forberede os på? Bliver jeg kaldt ind? Hvordan skal vi få hverdagen til at hænge sammen«, spørger hun. Selv har hun tre børn derhjemme.

Hun mener, de offentligt ansatte har været skydeskiver alt for længe, og i virkeligheden vil Dilsime Sabani hellere have en kollega ekstra end mere i løn.

»Vi løber alt, alt for stærkt. Og der er kommet så meget dokumentation oven i. Tit og ofte sker det, at selvom jeg sidder med fru Jensen og snakker og egentlig burde kigge hende i øjnene, så dokumenterer jeg på iPadden, for så sparer jeg tid«.

De mange ansatte på Plejecenter Sølund gør, hvad de kan for at give de ældre livskvalitet. Hver dag bliver frokostbordet dækket med fine servietter og friske blomster. Foto: Martin Lehmann

Skulle uenigheden om lærernes arbejdstid ende med at kaste personalet på Sølund og resten af de cirka 500.000 ansatte ud i en konflikt, bakker Dilsime Sabani op om lærernes krav.

»Jeg støtter dem 110 procent. Vi må stå sammen«, siger social- og sundhedsassistenten.

»Nu ligner du en million«

Tilbage på etagen nedenunder er den kvindelige beboer ved at være gjort klar til frokost. Hun er blevet transporteret fra sengen over i en kørestol via den elektriske lift, der sidder i loftet.

»Vi er lige ved at være der, skat«, siger Kari Risgaard, mens hun får lirket beboerens skuldre ordentligt på plads. Den ældre kvinder smågriner lidt af den prustende Kari Risgaard.