Er stadig i livsfare: Mand fundet skudt i Tinglev

En mand er natten til fredag fundet svært kvæstet af skud på en adresse på Stationsvej i Tinglev i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Det var anmeldelser om at en person var blevet skudt, der førte til, at patruljer blev sendt til stedet klokken lidt over to i nat. Her fandt de manden alene på stedet«, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Manden er fløjet til behandling på Odense Universitetshospital og er fortsat i livsfare. Han er endnu ikke identificeret.

ritzau