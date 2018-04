Topforhandler: Vi har nyt bud på løsning af frokostpausen, og vi har fundet det hos modparten

Tidligere på formiddagen satte forhandlere fra stat, region, kommune og fagbevægelse sig til forhandlingsbordet for at komme nærmere en løsning på de tre store knaster, nemlig lærernes arbejdstid, lønstigning og betalt frokostpause.

I forhold til spisepausen er forhandlerne for de kommunalt og regionalt ansatte mødt op med et nyt bud på, hvordan den kan sikres. Sådan lyder meldingen fra Dennis Kristensen, der er chefforhandler for de kommunerne.

»Vi mener at have fundet en formulering hos KL selv fra tidligere, som slår fast, at spisepausen er en rettighed. Vi kommer i til at diskutere med KL, om det kunne være et afsæt«, siger han til Ritzau.

»Så ville vi ifølge LO's jurister have sikret spisepausen på det kommunale og regionale område. Det statslige område er lidt anderledes, så det skal vi ikke blande os i« siger Dennis Kristensen, som ikke kan komme det nærmere af hensyn til sin tavshedspligt.

»Vi kan ikke blive ved med at gå rundt om den varme grød«

Parterne gik kort før klokken ti i dag ind gennem døren til, hvad flere af dem kalder for de sidste og afgørende forhandlinger om nye overenskomster for mere end 700.00 offentligt ansatte.

»Vi har fået at vide, at vi skal tage tandbørste med, og det tolker jeg sådan, at når vi træder ind i dag, bliver vi der, til vi er færdige. Hvad enten det ender med, at vi faktisk indgår et forlig, eller om forhandlingerne bryder sammen«, siger Michael Ziegler, chefforhandler for kommunerne, til TV 2 News.

Samme opfattelse deler forhandleren for de kommunalt ansatte, lærernes formand Anders Bondo Christensen.

»I dag må vi få afklaret, om vi kan og vil få lavet en aftale. Vi kan ikke blive ved med at gå rundt om den varme grød. Vi skal have en afklaring«, siger han til TV 2 News.

Hvis parterne bliver siddende derinde rigtig længe, er det ifølge Bondo forhåbentligt fordi, de er ved at lave det skrivearbejde, der følger med en overenskomst.

FOA-boss: Større chancer nu

Også Dennis Kristensen, chefforhandler for kommunerne, er helt sikker på, at dagens forhandlingerne er sidste chance.

»De døgn, det nu tager, er det, der skal til. Jeg tror, chancerne er væsentlig større nu, de er ikke kæmpe store, men større siden vi forlod hinanden onsdag morgen«, siger han til TV 2 News

Mens innovationsminister Sophie Løhde (V) går forbi de hujende demonstranter, gør hun det klart, at hun er bevæbnet med »løsninger, kompromisvilje, tålmodighed og tandbørste«.

»Vi ønsker at lande en aftale. Det har været vores mål hver gang, vi er gået ind. Det er også vores mål i dag. Der skete positive fremskridt sidst. Derfor er det også med en vis portion optimisme, at jeg går ind til forhandlingerne. I løbet af i morgen må vi se, om det her kan briste eller bære«.

Tidslinje Nye datoer for konflikt Fristen for en aftale mellem parterne er natten mellem 1. og 2. maj. Indgår de ikke en aftale, bryder en storkonflikt ud. Senest tirsdag 6. maj kan 100.000 offentligt ansatte begynde at strejke. Senest lørdag 12. maj bliver godt 500.000 offentligt ansatte lockoutet fra deres arbejdspladser. Desuden risikerer tusindvis af privatansatte at stå uden arbejde og løn. Det drejer sig blandt andet om rengøringsmedarbejdere, psykologer, slagterimedarbejdere. Også tog- og flytrafikken kan blive lammet. Hvis forligsmanden i løbet af de næste 14 dage erklærer forhandlingerne for definitivt afsluttet, fordi parterne ikke kan blive enige, vil strejke og lockout bryde ud fem dage efter sammenbruddet. Vis mere

Fristen for en aftale eller et sammenbrud er natten mellem den 1. og 2. maj. Bliver parterne ikke enige, kan strejke og lockout blive en realitet.

Det betyder, at senest 6. maj kan cirka 100.000 ansatte på skoler, jobcentre, daginstitutioner, sygehuse og så videre begynde at strejke.

Lockouten af godt en halv million offentligt ansatte kan senest træde i kraft 12. maj.

Det er dog op til forligsmanden at beslutte, om strejke og lockout skal starte samtidig.