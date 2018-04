Bus med skolebørn i alvorlig ulykke ved Juelsminde Varevogn og bus med skolebørn impliceret i ulykke tidligt fredag morgen ved Sejet.

To er kommet alvorligt til skade fredag morgen ved en trafikulykke med en bus med skolebørn og en varevogn nær Juelsminde, siger politiet.

Ulykken skete omkring klokken syv på Bollervej uden for Sejet by.

Flere har fået lettere skader, lyder det fra politiet.

»Det er en udenlandsk varevogn og en bus, der er impliceret i uheldet. I bussen var også skolebørn, hvor enkelte har lettere skader. De foreløbige oplysninger går på, at der er to tilskadekomne ved uheldet, begge alvorligt«, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hvordan ulykken kunne ske, er det kort før klokken ni ikke muligt at få et overblik over.

Et større antal redningsfolk og politibetjente rykkede ud til ulykkesstedet, og ifølge Horsens Folkeblad landede også en redningshelikopter på stedet.

Bussen var væltet om på siden i grøften.

ritzau