Sagen forfra: Ulven kom - og nu knurrer alle ad hinanden Et 'nyt' dyr i den danske fauna har udløst heftige diskussioner. Hvad vi dog gør med kræet?

ULVENE I DANMARK Ulvene indvandrede fra Tyskland til Danmark i 2012. Her har de bredt sig mod vest efter Murens fald. Der er registreret dna fra syv ulve i Jylland: Fem hanner, en hun og en, hvis køn forskerne ikke har kunnet fastslå. Der er også fotograferet et kobbel på otte hvalpe. Kilde: Københavns Universitet.

Ulven blev jaget til udryddelse for over 200 år siden. Nu er dyret tilbage. Det går ikke stille af sig: Ulvevenner og -fjender giver deres mening om ulvens genkomst til kende i meget direkte vendinger.

Politikerne er ikke enige. Og EU skal afgøre, om unionens forbud mod ulvejagt skal opretholdes.

Miseren sluttede i 1813 og begyndte i 2012.

Ulvens historie i Danmark

Ulvene - Canis lupus - har været i Danmark siden istiden, men har tidligt været mål for jagt for at komme dem til livs. Men den har også været et mytologisk dyr i bl.a. asatroen, hvor Fenrisulven - et af Lokes børn med Angerbode - slipper løs under ragnarok og dræber Odin.

I middelalderen var der fri jagt på ulvene, der blev bekæmpet indædt, blandt andet fordi de tog husdyrene. Frode Fredegod befalede ifølge Saxo, at to- og firebenede ransmænd skulle straffes på samme måde. Derfor blev der opstillet ulvegalger til de døde rovdyr flere steder på Sjælland.

Fra midten af 1600-tallet blev ulvejagten sat i system. Store klapjagter og ulvefælder og ulvegrave var med til at decimere bestanden, velsignet af præsten: »Gud give lykke til denne ulvejagt, at de skadelige dyr måtte lægges øde«.

Efterhånden var bestanden mindsket ganske betragteligt. Den sidst kendte nedskydning af en ulv i historisk tid skete ved Estvadgård nær Skive en sommeraften i 1813.

Danmark var ulvefrit.

Dyret dukkede atter op

Murens fald åbnede for, at østeuropæiske ulve kunne sprede sig ind i det tidligere Vesttyskland. Og i 2012 - måske endda året forinden - vandrede den første ulv ind over grænsen og op i Jylland. I oktober tog en gruppe ornitologer på udflugt billeder af et dyr i Nationalpark Thy, der efter deres mening mindede meget om en ulv.

Statens Naturhistoriske Museum udlovede en dusør på 5.000 kroner til den, der kunne skaffe levende billeder af dyret. Zoologerne mente, at en optagelse af gangarten kunne afgøre, om det var en ulv, der var set.

I november kom svaret. Medarbejdere fra Naturstyrelsen fandt et dødt dyr liggende i Hanstholmreservatet. Det var en ældre han, der var udmagret og så ud til at være død af sult.

Kadaveret blev sendt til Veterinærinstituttet, der undersøgte dyret og tog dna-prøver. Resultatet kom 7. december 2012. Der var tale om en vaskeægte ulv, der viste sig at stamme fra en flok, som lever nær den tyske grænse mod Polen. Den var, viste obduktionen, død som følge af en kræftsvulst i brysthulen.

Lokale reaktioner

Siden 2012 har flere ulve fundet vej til det østlige og nordlige Jylland. Efterhånden dukkede flere fotografier og filmoptagelser af formodede ulve op. Et billede vakte opsigt: Nær Holstebro havde et vildtkamera fanget nogle ulvehvalpe i leg. Ulvene i Danmark ynglede.

Men der kom også beretninger fra landmænd, der mistede får og lam ved ulveangreb. I februar 2013 kom den første anmeldelse, da en landmand fandt otte af sine får bidt ihjel.