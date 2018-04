22-årig frifindes for børneporno: Slipper med bøde for blufærdighedskrænkelse efter at have delt sexvideo Ung mand får både på 2.500 for at have delt sexvideo af unge.

Da han træder ind i klassen er hans klassekammerater myldret sammen i små grupper. Stemningen er elektrisk. Nogle samler sig om en smartphone.

På skærmen spiller en video med flere unge. Der er tale om ydmygende seksuelle scener. Han bliver chokeret - det er en bizar video.

Den bliver delt flittigt mellem de jævnaldrende og samme onsdag morgen modtager han også videoen i sin Facebook Messenger-app.

»Det her er jo det nye,« skriver han til fem af sine venner og få sekunder efter, han selv har modtaget videoen, sender han den med få klik videre sammen med pigens fulde navn.

Umbrella-sagen Over 1.000 hovedsageligt unge er sigtet for at have delt en video med groft seksuelt indhold via Facebook Messenger. Videooptagelserne er lavet i et privat hjem i Nordsjælland i første halvår af 2015. De medvirkende i videoen var 15 år, da optagelserne blev lavet, og der er dermed tale om børneporno. Videoen er blevet delt mere end 5.000 gange via Messenger, men florerer også andre steder på internettet. Dansk politi rejste de mange sigtelser i februar i år efter henvendelse fra Facebook, der var blevet opmærksom på, at det pornografiske materiale blev delt flittigt i deres beskedtjeneste. Vis mere

I alt delte han videoen den efterårsdag for knap tre år siden med syv af sine gode venner - efter eget udsagn uden at vide, at de to medvirkende i videoen begge var 15 år på optagelserne, og at han dermed reelt havde delt børneporno.

Den forklaring købte Østre Landsret, da retten fredag formiddag afsagde dommen over den unge mand.

Retten dømte ham for blufærdighedskrænkelse af både drengen og pigen fra videoen og de af hans venner, han sendte optagelserne til.

Han blev dermed frifundet for deling af børneporno, hvilket retten i Lyngby ellers havde idømt ham ti dages betinget fængsel for. Nu slipper han med en bøde på 2.500 kr.

Tydeligt børneporno eller ej

Den 22-årige mand forklarede ved retsmødet tirsdag, at han den dag i klasselokalet på sin ungdomsuddannelse ikke overvejede, at det han så på videoen var børneporno.

»Jeg vil som minimum vurdere dem til at være ligeså gamle som mig. Hvis man kan foretage sig det, der sker, så vil jeg også sige, at man kunne være ældre«, sagde han.

Og det var lige netop den forklaring hans forsvarsadvokat, Kåre Trabjerg Schmidt, lagde vægt på.

Forsvareren argumenterede for, at den tiltalte ikke havde mulighed for at vurdere, om de medvirkende på videoen var under 18 år. Både fordi han ikke kendte dem, og fordi optagelserne ifølge forsvareren er af dårlig og sløret kvalitet.

Den vurdering erklærede rettens medlemmer sig enig i.

Dermed gik Østre Landsret imod anklager Emil Folker, der under sagen ellers har argumenteret for, at skærpe byrettens straf, fordi kvaliteten og hændelserne på videoen har karakter af en amatøragtig hjemmevideo. Den tiltalte burde have indset, at videoerne ikke var tiltænkt deling.

»Endnu mere væsentligt er det, at det, der fremgår i optagelsen, med byrettens ord er ydmygende, krænkende hændelser af seksuel karakter«, sagde Emil Folker i retten tirsdag, hvor han også pointerede, at den tiltalte ikke havde fået samtykke fra de medvirkende til at dele videoen.

Ved retsmødet forleden sad den 22-årige mand som i sin helt egen verden med hænderne knuget sammen foran sig og blikket stift rettet på sine fingre og kun få gange på anklageren.