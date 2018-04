Ny lov markerer afgørende brud: Nu må børnene igen lege i børnehaven

FAKTA

Ny dagtilbudslov

I juni 2017 blev regeringen enig med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale om en dagtilbudsaftale, der bød på 24 nye politiske initiativer.

I sidste måned fremsatte regeringen et lovforslag til en ny dagtilbudslov, der udmønter store dele af aftalen. Det sker, efter at ekspertgrupper har udarbejdet anbefalinger til lovforslaget.

Af lovforslagets formålsparagraf fremgår det nu, at »legen er grundlæggende«, og at læringsmiljøet skal »tage udgangspunkt i et børneperspektiv«.

